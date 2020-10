Chiara Ferragni, l’indizio della gravidanza era nella camicia

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa un voto al colore Pericolosamente sexy 7 IL NOSTRO GIUDIZIO

“Ricordatevi di questa camicia”, scriveva Chiara Ferragni nelle storie di Instagram il 3 settembre, di ritorno dalle vacanze in Sardegna. Addosso aveva appunto una camicia di Dior, della collezione Dioriviera. Un messaggio criptico, passato decisamente in sordina. In pochi si erano interrogati sul significato di quelle parole. Una nuova collaborazione? Un progetto speciale? Adesso però sappiamo il motivo.

La scorsa settimana Chiara Ferragni ha svelato di essere in attesa del secondo figlio dal marito Fedez. Sono dolcissimi gli scatti del piccolo Leone che tiene in mano la foto dell’ecografia. I Ferragnez, in posa sul letto, sprizzano gioia da tutti i pori. Ma la camicia? I due hanno postato recentemente il video di quando hanno scoperto la dolce attesa. Il 23 luglio, mentre si trovavano in Puglia, la Ferragni ha fatto un test di gravidanza, rivelatosi positivo. Il tutto è stato ovviamente ripreso dal rapper. Nelle immagini la Blonde Salad indossa appunto il capo in questione (ne avevamo già parlato qui, in tempi non sospetti).

Dior si conferma dunque il brand del cuore di Chiara Ferragni. Dopo che Maria Grazia Chiuri ha realizzato il suo abito da sposa e che l’ha vestita alla Mostra del Cinema di Venezia per la première del docu-film sulla sua vita, Chiara Ferragni Unposted, adesso la maison è legata anche alla nuova maternità.

Sono già diversi gli outfit “da mamma” che Chiara Ferragni ha sfoggiato in questi giorni. Dal top bianco di Skims all’intimo Intimissimi per mostrare il primo accenno di pancino fino un grazioso abito giallo di Giambattista Valli, che rivela le forme già più arrotondate. Si dice che il bebè sia femmina (Fedez si è tinto i capelli di rosa e entrambi nell’annuncio hanno usato un cuore di questa stessa tonalità). Così fosse, a guardaroba non avrà alcun problema.

