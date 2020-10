Chi è Can Yaman, il sex symbol turco che ha stregato l’Italia

Le origini, gli studi, l'incredibile successo in Italia e il contratto per le... camicie

Ha il fascino tenebroso del bello e dannato, ma l’indole di Can Yaman è quella del bravo ragazzo. I suoi muscoli sembrano scolpiti nel marmo, ha un sorriso sornione e occhi scuri e penetranti che hanno colpito al cuore migliaia di donne. Nato in Turchia nel 1989, è diventato un sex symbol in Italia grazie alla partecipazione a serie tv come Bittersweet – Ingredienti d’amore e Daydreamer – Le ali del sogno, entrambe andate in onda su Canale 5.

La vita a Istanbul

A primo impatto, il suo aspetto fisico lascia a bocca aperta. Ma Can Yaman non è il classico bello e basta. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, l’attore ha raccontato il suo passato: cresciuto a Istanbul da una famiglia con difficoltà economiche, è riuscito a studiare grazie alle borse di studio. Ha imparato l’italiano e ha vissuto qualche tempo negli Usa e poi, dopo la laurea in Giurisprudenza, è arrivata la svolta.

La svolta come attore di Can Yaman

A fare l’avvocato, Can Yaman ci ha provato per qualche mese. Ma è frequentando un corso di recitazione per migliorare la dizione che ha capito quale fosse la sua strada. Dal 2014, quando è iniziata la sua carriera d’attore, in Turchia è stato protagonista di una serie tv ogni anno. In patria è una star ormai affermata, ma il successo gli sorride anche in Italia. Dopo essere comparso nelle fiction in onda su Canale 5, è stato ospite a C’è posta per te e Live – Non è la d’Urso, mandando ogni volta il pubblico in estasi.

Can Yaman testimonial di Tudors

Con un fisico perfetto come il suo e l’esposizione mediatica di cui gode, era inevitabile che la moda si accorgesse di lui. E infatti Can Yaman è stato scelto dal brand Tudors come testimonial. I suoi muscoli guizzanti sotto le camicie attillate della nuova collezione di camicie sono una gioia per gli occhi. D’altronde la moda è una delle sue passioni, e la voglia di sperimentare nuove avventure certo non gli manca: “Mi è sempre piaciuto buttarmi nell’ignoto. Non sogno molto, mi piace vivere il presente. Vivo e agisco, sono molto realistico”, ha raccontato a Silvia Toffanin.

La vita sentimentale di Can Yaman

A Verissimo, Can Yaman ha rivelato anche di essere single: “Ma non mi dispiacerebbe avere una relazione” ha precisato. Vorrebbe trovare la persona giusta: “Amare è importante per me, è il motore della vita. È un sentimento che motiva”. In attesa di trovare quella che gli fa battere il cuore, è lui a far palpitare quello di migliaia di fan.

