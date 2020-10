MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa un voto al colore Non per tutte 7 IL NOSTRO GIUDIZIO

Che tra le due non scorresse buon sangue era evidente. Nonostante l’aplomb britannico (e pure quello reale, d’acquisizione) agli eventi ufficiali le espressioni di Kate Middleton hanno spesso lasciato intendere l’astio nei confronti della cognata Meghan Markle. Occhiatacce, saluti freddi, distanziamento (ben prima del coronavirus!): i segnali c’erano tutti.

L’ex attrice americana e moglie del principe Harry ha stravolto le dinamiche di Buckingham Palace, creando negli anni non poco scompiglio. Ora lei e il marito, trasferitisi negli Stati Uniti con il figlio Archie, non prendono più parte agli impegni ufficiali in nome della Regina e sono di fatto usciti dalla famiglia reale ma restano sempre al centro dell’attenzione. I sudditi, che hanno da sempre un rapporto di amore e odio con i royals, passano giornate intere a discutere ogni minimo passo di Elisabetta & co. L’ultima “radiografia” riguarda appunto Kate Middleton. La duchessa di Cambridge è apparsa in un video social per annunciare la messa in onda della cerimonia di premiazione del Wildlife Photographer of the Year, importante concorso internazionale di foto naturalistiche.

Una notte al museo per Kate Middleton

L’evento, che si è svolto a porte chiuse al National History Museum di Londra, ha segnato il trionfo del russo Sergey Gorshkov, che ha immortalato una tigre siberiana mentre abbraccia un albero. Questo importante compito non poteva che essere assegnato a Kate Middleton, lei stessa appassionata fotografa amatoriale. Per l’occasione la duchessa ha scelto un outfit elegantissimo, un tuxedo total black composto da giacca con revers in raso e pantaloni avvitati di Alexander McQueen.

Il déjà vu sull’outfit

Un look che non è certo passato inosservato e che a molti ha ricordato un completo indossato nel 2018 da Meghan Markle in occasione dei Well Child Awards. Al tempo la duchessa di Sussex, con Harry a fianco, era tutta un sorriso nella giacca nera Altuzarra abbinata a pantaloni dello stesso brand.

Spaccati i pensieri degli utenti, c’è chi si dice certo della “scopiazzata” da parte di Kate Middleton e chi lo ritiene impossibile. Pensate che la duchessa di Cambridge si sia ispirata alla duchessa di Sussex? Io sì, Meghan stava benissimo! – Lo stile di Kate è cambiato per il meglio, ora è molto più simile a quello di Meghan – Dubito che Kate possa essere in alcun modo ispirata da Meghan. E’ innegabile che i due outfit siano molto simili ma alla fine si tratta solo di un semplice completo nero, una scelta classica, che dona a tutte. Duchesse comprese.

