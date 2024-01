Altro che Befana! Le calze quest’anno le portano le vip

Dimenticatevi l’immagine della Befana vestita di stracci che si aggira di casa in casa lasciando appese al camino calze di lana piene di dolci o carbone. Quest’anno sono le vip a portare le calze, o per meglio dire i collant. Sui social ne sfoggiano di sensualissimi, da quelli velati a quelli coprenti, con applicazioni, glitterati o ricamati. Un capo intimo che si fa protagonista degli outfit invernali, per accendere le seduzione.

Seducenti con le calze nere velate

Eleganti e provocanti al tempo stesso, i collant neri velati sono da sempre un must have nel guardaroba di ogni donna e soprattutto quest’anno sono irrinunciabili. Tra le tante che li indossano c’è Anna Tatangelo. La cantante, con il suo look total black, sfoggia uno stacco di coscia che lascia a bocca aperta. Sempre sexy, ma con in più un tocco giocoso, sono le calze scelte da Valentina Ferragni decorate con una deliziosa fantasia a micro pois. Quelle di Chiara Nasti sono extralusso: i piccoli ricami all over sono l’iconica doppia C di Chanel.

I collant luccicanti

E’ sempre l’occasione giusta per qualche brillantino e mai come in questa stagione sembra che luccicare sia d’obbligo. Quindi via libera a collant scintillanti, come quelli Calzedonia di Melissa Satta che emanano piccoli bagliori tra i ricami geometrici. Le calze di Giorgia Palmas hanno effetto longuette e una rete glitter nella parte inferiore della gamba. Quelle di Chiara Biasi sono sensualissimi in tulle con applicazioni di strass multicolore e la riga posteriore.

Calze coprenti, mai più senza

Per chi non rinuncia alla minigonna ma non vuole patire il freddo, le calze coprenti sono sempre una valida soluzione. Ancora meglio se si scelgono decorate o colorate, trasformandole nel punto focale del look. Hanno applicazioni maxi i collant Goldenpoint che sceglie Federica Nargi, con decorazioni gioiello che brillano e catalizzano l’attenzione. Ma se il nero è il colore più amato, il rosso è il preferito da chi vuole osare: lo scelgono sia Veronica Ferraro che Rosa Perrotta per i loto outfit invernali.

