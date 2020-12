Cappotti da star, per l’inverno 2020 via libera a colore, fantasia e sensualità

Quadri per la Balivo, righe per la Satta e rosso per la Marrone: i modelli che piacciono alle vip

In principio, nel 1700, fu la marsina francese, ossia il soprabito che faceva parte del completo maschile a tre pezzi. Molti nomi, da paltò a montgomery fino a loden, e svariati secoli dopo abbiamo il cappotto come tutti lo conosciamo. La versione femminile, nata ai primi dell’800, come evoluzione del modello da uomo, era una vestaglia in tessuti ricercati, spesso sdoppiata con pelliccia. Da allora i cappotti fanno parte del nostro abbigliamento quotidiano nelle stagioni fredde e sono uno dei capi preferiti dalle star.

Le temperature rigide sono ufficialmente arrivate anche in Italia e le bellissime in queste settimane ci propongono sui social i loro modelli di cappotti preferiti. Da diverse stagioni il Teddy di Max Mara è il più amato dalle star. Linea over, volume a cocoon, realizzato in morbida lana di alpaca a effetto pelliccia: sono queste le chiavi del modello più cool degli ultimi anni. In questo autunno-inverno l’abbiamo già visto su Melissa Satta (nella nuova versione smanicata a righe) e su Wanda Nara, che nel 2020 l’ha scelto grigio. Proposta simile ma firmata Wanan per Giulia Del Lellis che ha sì il pesante capospalla addosso ma sotto mostra quasi integralmente il seno.

C’è molto spazio anche per le fantasie. Se Caterina Balivo si ispira agli anni 70 con i capelli riccissimi e il caban doppiopetto a quadri 8 by Yoox, Chiara Ferragni (in The Andamane) sceglie l’intramontabile motivo herringbone. Ci sono anche star che nei cappotti preferiscono il colore. E’ il caso di Emma Marrone, infuocata in Max&Co, e di Katia Pedrotti, splendida in azzurro. La più sexy però è Alessia Marcuzzi che sotto al pellicciotto mette solo un body arancione. A caccia di ispirazione? Sbircia le vip nella nostra gallery.

