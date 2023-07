Chiara Ferragni sfida la censura social con l’abito super sexy

Non c’è stagione che tenga: Chiara Ferragni è sempre impegnatissima. Tra appuntamenti di lavoro e attività con i figli, l’imprenditrice ha una vita molto intensa. Lei che ha costruito un impero grazie al fiuto per la moda, continua a stupidire con i suoi outfit. Sfrontata e provocante, ha fatto discutere (ancora una volta) con il suo ultimo look.

Rosso fuoco

Sono moltissime le star accorse a Milano per festeggiare i centosessant’anni di Martini. Al party esclusivo organizzato dal brand c’erano, tra gli altri, Dakota Johnson e Tananai. Non poteva mancare Chiara Ferragni, l’ambassador scelta per celebrare l’importante anniversario della nota bevanda. Per l’occasione l’influencer ha optato per un outfit infuocato, composto da un abito rosso di Nué Studio. Il lungo vestito ha dettagli in pizzo sul corpetto e sulla gonna. I due profondi spacchi laterali salgono fino ai fianchi. Un look rischioso, con cui la Ferragni ha deciso di sfidare la censura di Instagram. Tra i tanti scatti pubblicati infatti ce n’è uno decisamente hot. I lembi del tessuto si aprono sensualmente sulle cosce di Chiara, seduta in macchina. La foto sembrerebbe svelare troppo, tanto che lei ha sentito il bisogno di coprire l’inguine con l’emoji a forma di cuore rosso.

Con o senza slip?

Come sempre accade in queste occasioni, i follower si sono scatenati nei commenti. E’ subito partito il toto-intimo: Chiara Ferragni indossa o no gli slip? L’unica foto interessante hai messo la censura – Mettere le mutande no? – Sentiti libera di far prendere aria alla… – Strano, per una volta non si vedono i capezzoli, si legge sotto al post. I fan sono scatenati ma lei non smentisce né conferma. Il mistero sulla lingerie resta. A completare il look bollente un paio di sandali neri di Saint Laurent (945 euro) e una borsetta in vernice di Alessandra Milano (350 euro).

Una signora a Parigi

Prima di presenziare all’evento meneghino, Chiara Ferragni aveva trascorso qualche giorno a Parigi, per le sfilate haute couture. Pochi gli appuntamenti per lei, che ha partecipato solo agli show di Dior e Schiaparelli, le due maison che l’hanno vestita nell’edizione 2023 del Festival di Sanremo. Gli outfit per la Ville Lumiere sono ovviamente studiatissimi e molto accattivanti. Dal total white con spacco alle vistose rose sul seno dell’abito bon-ton fino ai pantaloni in pelle con i lacci: tutti vogliono fotografare Chiara… e lei si mette in posa.

L’estate dei Ferragnez

Prosegue a gonfie vele l’estate di Chiara Ferragni. Oltre agli impegni di lavoro, la star dedica anche molto tempo ai figli, Leone e Vittoria, e al marito, Fedez. La famiglia ha trascorso qualche giorno in Puglia, in una masseria di lusso, circondata dagli amici. Lì Chiara ha provocato indossando, tra tanti altri look sensuali, una t-shirt con un’irriverente frase sulle sue “tettine”. Un rapido passaggio a Milano e poi via verso Como. I Ferragnez hanno annunciato proprio nei giorni scorsi di aver acquistato una villa da sogno sul lago. La Ferragni non ha perso occasione per mostrarla orgogliosamente ai follower. Guarda nella gallery gli ultimi outfit di Chiara Ferragni, compreso quello hot al party Martini.

