Michelle Hunziker vestita di nero al matrimonio Versace: “Tranquilli, si può fare”

“Cara Francesca e caro Santo, vi voglio ringraziare per aver nutrito il mio cuore romantico con il vostro amore pure, luminoso, con i vostri baci, i vostri sguardi complici, il vostro vissuto… tutti possono amare ed essere amati e voi ce l’avete ricordato”. Sono parole dolcissime quelle che scrive Michelle Hunziker su Instagram come augurio di nozze per Santo Versace e Francesca De Stefano. Il fratello di Santo e Donatella Versace e l’avvocatessa, già uniti civilmente dal 2014, si sono giurati amore eterno in una cerimonia religiosa. Moltissimi i vip presenti, tra cui appunto la Hunziker, che ha destato scalpore con il suo look.

Gli sposi

Santo Versace e Francese De Stefano sono una coppia da diciotto anni. Dopo l’unione civile del 2014 i due hanno dovuto rimandare più volte il rito cattolico a causa del Covid. Ora finalmente hanno potuto pronunciare i loro “sì”. La cerimonia si è svolta in una chiesa di Roma, davanti ad amici e parenti, che hanno poi festeggiato fino a tarda notte a Casina Valadier. Un matrimonio molto glamour, a partire dagli outfit degli sposi. Santo, 78 anni, era elegantissimo con uno smoking blu notte portato con camicia bianca e papillon, mentre la 53enne Francesca ha optato per un romantico abito in pizzo bianco con maniche lunghe, scollo a cuore e velo.

Total black per Michelle

Amica di lunga data degli sposi, Michelle Hunziker non poteva mancare al matrimonio di Santo Versace e Francesca De Stefano. L’emozione della conduttrice era palpabile, i suoi social sono stati inondati di foto della serata e di frasi dal profondo significato. Più in forma che mai, la Hunziker si è presentata in total black. L’abito di Saint Laurent (5.250 euro) in seta trasparente e impalpabile, lungo fino ai piedi e con il collo alto, rendeva la presentatrice iper sensuale. Se è vero che anche Rania di Giordania ha indossato il nero al recente matrimonio del figlio, qual è il dress code in Italia? Ci ha pensato la stessa Michelle a rassicurare i follower. “Volevo informare e tranquillizzare tutti gli esperti di moda che mi leggono che da galateo, dopo le 16 per un matrimonio in tight, l’abito nero è assolutamente idoneo”, ha scritto su Instagram, in barba a chi l’ha criticata per la sua scelta.

La Parietti in giallo e Ambra…

Al fianco di Michelle Hunziker alle nozze di Santo Versace e Francesca De Stefano c’era anche Aurora Ramazzotti, insieme al fidanzato Goffredo Cerza. Mamma e figlia si sono divertite tantissimo, postando video danzanti e scatti con sorrisi luminosi. In veste di damigella, Aurora ha indossato un abito verde acqua che scivolava sul suo corpo. Giallo per Alba Parietti, felicissima vicino al compagno, Fabio Adami. La showgirl ha optato per un tuta con dettagli gioiello firmata Atelier Esposito Marinella. Come la Hunziker, anche Ambra Angiolini ha scelto il nero. L’attrice in completo pantalone sfoggiava al collo un divertente papillon. Guarda nella gallery i dettagli delle nozze di Santo Versace e Francesca De Stefano.

Related Posts