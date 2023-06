Il weekend pugliese di Chiara Ferragni (e la t-shirt sulle “tettine”)

Weekend all’insegna del relax per Chiara Ferragni. Dopo aver presenziato a un impegno di lavoro in Costa Azzurra con Hublot, brand di orologi di lusso di cui è testimonial, l’influencer è volata in Puglia, dove ha raggiunto il marito Fedez e i figli Leone e Vittoria, che l’aspettavano in una villa da sogno. I look della mini-vacanza della Ferragni sono all’insegna della sensualità: il focus è sul seno.

Super spacco in Francia

All’evento francese di venerdì Chiara Ferragni aveva optato per un outfit elegantissimo e decisamente malizioso. Il lungo abito blu di Bally vantava uno spacco profondissimo, che saliva fino al fianco, con una scollatura altrettanto generosa. Il look era completato da sandali bianchi di Ferragamo, mini-bag azzurra The Attico (690 euro) e, ovviamente, un prezioso orologio Hublot (24.900 euro). E’ completamente diverso il registro in Puglia. Tra un bagno in piscina, la tintarella in spiaggia e la cena in villa, la Ferragni ha messo in valigia capi più comodi ma altrettanto provocanti. Chiara e figli hanno anche assistito alla registrazione di Radio Norba Cornetto Battiti Live, il tradizionale appuntamento musicale dell’estate, dove Fedez è uno dei protagonisti.

I look in Puglia

Chiara Ferragni non ha vergogna di mostrare il suo corpo, facendo spesso discutere i follower. L’influencer è stata attivissima anche nella campagna Instagram #freethenipple che, dopo anni, ha portato alla liberazione del capezzolo femminile sul social, senza più censure. Da allora lei, che ha sempre svelato lembi di décolleté ma stando ben attenta a non essere oscurata, non ha più limiti, in un grido alla libertà tanto apprezzato quanto criticato. Per lasciare la Costa Azzurra alla volta della Puglia Chiara Ferragni ha indossato una micro canottiera bianca di Tommy Hilfigher (59,90 euro) decisamente trasparente, abbinata a un paio di shorts dello stesso marchio. Una volta arrivata, l’imprenditrice ha alternato i bikini della sua linea, Chiara Ferragni Brand, a quelli di Calzedonia. Non sono mancati altri crop top, come quello verde piumato o quello turchese con dettagli in pizzo di Blumarine (628 euro).

La t-shirt sulle “tettine”

Tra i tanti look di Chiara Ferrigni in Puglia ce n’è però uno che ha attirato maggiormente l’attenzione. L’imprenditrice ha abbinato ai jeans Diesel (250 euro) anni Novanta una t-shirt corta con la scritta “anche se ho le tettine mi ami lo stesso?” di Rivoluzione Romantica (49 euro). Lei non ha mai fatto mistero del suo seno minuto e, simpatica e autoironia, rimarca con simpatia questa caratteristica fisica. Il marito Fedez, che nel giardino della loro villa in affitto l’abbraccia e la tiene stretta, sembra amarla moltissimo mentre i commenti dei follower sono inclementi. Ultimamente state cadendo nel ridicolo – Chi se ne frega! Non è che tutti i vostri complessi devono diventare messaggio sociale – Il problema è il cervello – Ma davvero non avete altri argomenti? – Dovremmo ridere? Scopri la maglietta incriminata (e gli altri outfit) nella gallery.

