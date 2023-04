Chiara Ferragni, gioielli preziosi e seno in trasparenza ma la rete non gradisce

Nuova serie di scatti sensuali per Chiara Ferragni e, di conseguenza, nuova polemica. Non c’è post dell’influencer che non attiri qualche malelingua ma il livello di cattiverie è proporzionale alla quantità di pelle esposta. Nel suo ultimo slideshow la Ferragni sponsorizza gioielli ma viene attaccata per il seno nudo.

Quanto costano i gioielli?

“Shining in Dior today”: Chiara Ferragni fa sapere ai follower di brillare con i gioielli della collezione Gem Dior della maison francese. La linea, che coniuga semplicità ed eleganza, colpisce per le sue linee grafiche e le forme astratte. Ma non fatevi ingannare dal design minimalista perché questi preziosi costano tantissimo. 7.100 euro per il bracciale rigido, 3.500 euro per l’anello, 8.400 euro per gli orecchini con i diamanti: con questi accessori non c’è da mettere in dubbio la luminosità della Ferragni. Lei si fa scattare immagini da diverse angolazioni: in primo piano, a figura intera, di profilo e non manca un dettaglio anche della mano ingioiellata.

La polemica

Gli accessori indossati da Chiara Ferragni catturano lo sguardo ma è il suo outfit, sempre firmato Dior, ad accendere i commenti social. Per il post sponsorizzato l’imprenditrice ha optato per un paio di jeans a zampa (980 euro), abbinati a una canotta beige (690 euro) in misto lino. Il capo in maglia è completamente trasparente e lei lo indossa senza reggiseno, mostrando interamente i capezzoli. Gli hater non si sono fatti attendere. Chiara, ti prego, fermati e salvati. Da donna a donna, dimmi: quale libertà rivendichi mostrandoti così? – Ma dove sta la necessità di mostrare i capezzoli per pubblicizzare una linea di gioielli? E c’è anche chi fa il verso alla famosa stola indossata da Chiara sul palco del Festival di Sanremo, che recitava la scritta “pensati libera”. Pensati libera di non mostrarti sempre nuda e di essere apprezzata anche vestita, commenta un follower.

C’è chi difende Chiara

Tra tanto odio, non mancano anche i commenti in difesa di Chiara Ferragni. Sono infatti moltissime le donne che approvano la libertà di esibire il proprio corpo come meglio si crede. Da quando Instagram ha liberalizzato l’esposizione del capezzolo femminile, in seguito alla battaglia durata anni, con l’hashtag #freethenipple che rimbalzava in ogni dove, l’influencer ha postato diversi contenuti senza censura, di fatto veicolando il suo messaggio sociale. Se ha o meno il seno di fuori in realtà noi non dovremmo farci caso, esattamente come succede quando guardiamo le foto di un uomo a petto nudo – Ma dove andremo a finire se vi scandalizzate per due capezzoli? – I peggiori insulti sempre alle donne, che tristezza – Uomini scandalizzati per due capezzoli: vorrei vedere i vostri commenti se avesse una quarta di reggiseno, si legge sotto al post di Chiara. Coprire o mostrare? Nella gallery trovate tutte le immagini dello scandalo.

