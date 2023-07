Vestiti da cerimonia, prendiamo spunto dalle vip

Elegante, di tendenza, non banale, che rispetti le regole del bon-ton… non è così facile trovare il look giusto quando si è invitate a un evento importante. Per fortuna le vip ci vengono in aiuto nella scelta dei vestiti da cerimonia, proponendo outfit con le caratteristiche giuste e pronti da copiare.

Colori delicati

I colori delicati sono i preferiti di questa stagione per i vestiti da cerimonia. Il rosa è uno dei più amati, soprattutto se declinato in tinte soft. Costanza Caracciolo propone un abito color confetto attillato, con collo alto e impreziosito da applicazioni floreali (Giulia De Lellis l’ha scelto uguale). Anche i toni del celeste sono di grande tendenza, come dimostra tra le altre Cristina Chiabotto con il completo Amen: un crop top e una gonna con spacco seducenti ed eleganti. Interessante anche il giallo delicato del vestito Brandon Maxwell di Rania di Giordania con maniche lunghe e cintura in tinta.

Tinta unita

Tinta unita per le vip invitate alle cerimonie di questa primavera-estate 2023: il color block cattura da sempre gli sguardi. Cristina Parodi è romantica con un vestito in satin di seta celeste dallo spacco laterale e dalla scollatura che enfatizza il décolleté. Paola Turani propone un outfit rosso composto da camicia e gonna lunga con spacco audace. Anche Kate Middleton sceglie di rimanere in nuance con un completo Elie Saab chic e delicato tanto nel colore quanto nel modello.

Lungo, corto o pantalone?

Nell’armadio delle vip non mancano i vestiti da cerimonia lunghi e romantici. Lo conferma tra le tante anche Bianca Balti, con un abito in satin di seta Dolce&Gabbana con stampa a maiolica. Ma Rosa Perrotta dimostra che si può essere eleganti anche in corto, sfoggiando un minidress Atelier Emé in tulle rosa arricchito da glitter e strass. Elisabetta Gregoraci invece propone una perfetta alternativa comfy-chic con un completo pantaloni Gucci in seta con l’iconica stampa morsetto.

Perfetti vestiti da cerimonia sono anche quelli proposti da Irina Shayk e Fedrica Panicucci: cercali della gallery…

Related Posts