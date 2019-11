Chiara Ferragni rispolvera il topless contro gli haters

Something for the haters (qualcosa per gli haters), scrive Chiara Ferragni su Instagram, a corredo di una foto che la ritrae di spalle in topless. Accusata periodicamente di eccessiva volgarità, soprattutto in virtù del fatto di essere una mamma, l’influencer è spesso vittima dei leoni da tastiera. Lei non ci sta, affermando saldamente il diritto alla libertà di espressione e lanciando così un messaggio di inclusione a tutte le donne, invitandole ad abbandonare i preconcetti.

Lo scopo è ammirevole ma non si può certo negare anche l’innato desiderio di mettersi in mostra di Chiara Ferragni, che con gli scatti a seno nudo sembra proprio averci preso gusto negli anni. In vacanza o in bagno con il marito Fedez, sul divano o sul letto, con i capelli lunghi o con la parrucca: per l’imprenditrice ogni occasione è buona per spogliarsi. Sono diversi anche i luoghi nel mondo scelti da Chiara per svelarsi al naturale e spaziano dalla residenza in California al mare di Ibiza fino all’hotel di Cannes.

L’ultima immagine di nudo sul suo profilo però, quella che recita l’appunto diretto agli haters, non è nuova ed è quasi identica a quella pubblicata in agosto, nella sua casa di Los Angeles. Allora Chiara Ferragni aveva usato le parole But you are a mother! (ma sei una mamma!), a sottolineare come, secondo molti, la maternità non sia compatibile con la voglia di sentirsi anche sexy. Due messaggi simili e una valanga di like a indicare come non ci siano bacchettoni che tengano, il topless piace sempre e comunque tantissimo.

Related Posts