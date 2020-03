Chiara Ferragni lancia Tabata, il gatto di CityLife

Se non conoscete ancora Tabata, significa che non siete tra i più di 18 milioni di follower di Chiara Ferragni. Tabata, con l’accento sulla prima A, è una gatta e si presenta da sola: “Sono una star da quando i Ferragnez mi inquadrano nelle loro stories”. Ed è proprio così: la gatta vive nel ricco quartiere milanese di CityLife, nell’appartamento di fronte alla loro finestra ed è la spettatrice inconsapevole di tutte le loro dirette. Il suo profilo Instagram in 3 giorni dall’apertura ha superato già i 60mila follower.

tabata_bythewindow è già un fenomeno social. Poche foto, la gatta sul divano, la gatta sul copriletto, la gatta che sonnecchia ma soprattutto la gatta alla finestra. Una bandiera dell’Italia attaccata al vetro, ben localizzabile dal palazzo di fronte.

Perché Tabata, volente o nolente, tutti i giorni alle 18 partecipa alle dirette di Fedez, gli appuntamenti per intrattenere il vicinato e i follower in quarantena. La gatta si gode la musica e lo spettacolo di quella famosa finestra. Impettita o sonnecchiante, è comparsa in video insieme ad Emma Marrone, Francesca Michielin e stasera “canterà” persino con Andrea Bocelli.

“Mangio solo gamberetti boreali” si legge sul suo profilo, lasciando intendere che Tabata sia un po’ snob. Ma d’altronde per vivere in quella casa a più piani, in uno dei quartieri più chic di Milano, devi essere così.

Chiara Ferragni ignorava l’esistenza della gatta prima di questo periodo. Adesso è diventata un’ospite fissa nelle sue storie. Una “guest star”, come ama definirsi la stessa Tabata nei suoi post.

Una simpatica storia di vicinato come se ne scoprono tante in questa Italia in quarantena. Un fenomeno social e magari anche più, come tutto ciò che riguarda la Ferragni.

Related Posts