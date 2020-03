Mascherine fashion? Le produce la cognata di George Clooney

MORSO DELLA VIPERA un voto al colore Idea regalo Adatto per questa occasione Da copiare 4 IL NOSTRO GIUDIZIO

In queste settimane di emergenza si moltiplicano nel mondo le iniziative da parte della moda per il sostegno alla lotta contro il coronavirus. Ad esempio, il colosso del lusso LVMH ha annunciato, tramite il CEO Bernard Arnault, di aver convertito le proprie unità dedicate ai profumi alla produzione di gel disinfettante per mani, per far fronte alla grossa richiesta in Francia.

Le mascherine sono diventante altrettanto introvabili, c’è carenza persino nei reparti ospedalieri, dove ce ne sarebbe più bisogno. Molte le donazioni da parte di imprenditori, associazioni e persino dalla Cina. C’è poi tutta una nicchia, dalle sartorie di quartiere ai piccoli artigiani, che si è messa all’opera per produrre mascherine. Sebbene non siano presidi medici e non possano essere usate in reparto, questa mascherine colorate portano un po’ di serenità e un ulteriore senso di unità.

C’è anche un personaggio noto, almeno per diritto di famiglia, che sta provando ad aiutare in questa situazione: Tala Alamuddin. Sorella della ben più famosa Amal Alamuddin e cognata di George Clooney, Tala è una stilista e abita a Singapore. Il suo brand di moda si chiama Totally Tala. Tala ha lanciato in questi giorni la collezione Le Masque, una linea di mascherine fashion, vendute a 29 euro. Realizzate in jeans con tanto di bocca disegnata o in tessuti colorati, sono state disegnate per aderire perfettamente al naso e alla bocca e, sebbene non omologate, proteggono comunque le vie aeree.

Insieme alle mascherine pensate da Tala è possibile abbinare anche la Sanity Stasher Zip Pouch, una comoda pochette dove inserire gel e salviettine disinfettanti. Disponibile in tre versioni, è in vendita a partire da 30 euro. Tala Alamuddin ha annunciato orgogliosa che parte del ricavato delle vendite sarà devoluto alla Croce Rossa di Singapore, sul campo per fronteggiare il Covid-19. Intanto però ci guadagna un po’ anche lei.

