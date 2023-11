Ferragnez, la nuova cabina armadio di Chiara è come… La Rinascente

L’attesa è finita: i Ferragnez si sono finalmente trasferiti nella nuova casa. L’appartamento su tre piani sorge in un lussuoso palazzo del super trendy quartiere milanese di Citylife, a pochi metri dalla loro vecchia abitazione (anch’essa di design). Giorno dopo giorno Chiara Ferragni mostra sempre più dettagli dell’attico ma è stato Fedez, contro la volontà della moglie, a svelare il locale che tutti i fashionisti volevano vedere: la cabina armadio.

Le frecciatine tra marito e moglie

Da buona perfezionista, Chiara Ferragni vuole prendersi del tempo per sistemare al meglio ogni angolo dell’abitazione. O forse, come vocifera qualcuno, attende la pubblicazione delle immagini su qualche rivista patinata. Tant’è che, sebbene mostri scorci dell’attico, molto è ancora nascosto. Fedez non ci sta e pubblica una storia via l’altra, al grido di “amici, spoilerini della casa nuova”, facendo infuriare la moglie. “Non ho ripreso niente”, afferma lui. “Non sei simpatico”, controbatte lei. Cambia il luogo ma le gag in stile Sandra e Raimondo non si fermano. Il rapper non si trattiene e ammette di non gradire parte dell’arredamento, come il quadro nella nicchia di marmo grigio scuro che ritrae un nobile della corte inglese. Realizzato nel 17esimo secolo, secondo la casa d’aste milanese Il ponte, è stato venduto il 18 ottobre scorso per 2.500 euro: che sia finito proprio dai Ferragnez?

La stanza dell’amore

La nuova abitazione dei Ferragnez trasuda ricchezza. I mobili di pregio, i marmi ricercati, i tappeti enormi dai motivi grafici, i morbidi divani, la doccia extra large: ispirata alle ville delle star hollywoodiane, ha persino una sala cinema, con languide poltrone in velluto rosso, abbinate ai tendaggi. “E’ la stanza dell’amore”, afferma Chiara Ferragni, stuzzicando le fantasie del marito Fedez.

Gli arredi di lusso

Oltre all’arredamento ricercato, non mancano ovviamente oggetti di design nella casa dei Ferragnez. Cattura l’occhio il maxi specchio colorato di Poltronova. L’Ultrafragola è un modello iconico: disegnato dal famosissimo architetto Ettore Sottsass, è in produzione dagli anni Settanta. Il prezzo? Circa 15mila euro. Su un piedistallo si staglia invece una scultura astratta di forma circolare di Renzo Buttazzo, che si trova in vendita online a circa 4mila euro.

Le camerette dei bambini

Come non citare poi la divertente Elephant Chair di Marc Venot (335 euro)? Una seduta accattivante (e costosa) per i bambini. La camera da letto di Leone, primogenito di Fedez e Chiara Ferragni, è infatti degna di un principe, con la carta da parati a righe bianche e azzurre e il letto in tonalità. Sono invece rosa gli arredi nella stanza della piccola Vittoria. Colori neutri per la bedroom di Chiara e Federico ma è il guardaroba dell’influencer a catturare la curiosità dei follower.

Cosa c’è dentro la cabina armadio?

“Il pezzo forte della casa ovviamente riguarda questa splendida donna che ho sposato, che ha deciso di non fare una cabina armadio ma ha deciso di costruire La Rinascente in casa”, dice divertito Fedez, citando il famoso department store meneghino. Chiara Ferragni accende la luce (i lampadari sono firmati Venini) ed ecco svelato l’armadio, che in realtà ha la metratura di un trilocale. Se nei giorni scorsi avevamo già avuto modo di vedere i cassetti e gli scaffali pieni di borse, ecco che adesso la Ferragni ci mostra in parte gli abiti appesi. Come si è capito, lei non vuole rivelare troppo, il marito ha il permesso di riprendere solo il pavimento e… il lavatesta. Sì, nell’enorme spazio dedicato ai vestiti, ha trovato posto anche un lavandino da parrucchiere. Nella gallery trovate i dettagli della casa nuova dei Ferragnez.

