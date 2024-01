Chiara Ferragni “buca” le sfilate di Parigi (ma posta i suoi outfit da casa)

Chi sperava in un gran ritorno di Chiara Ferragni in occasione delle sfilate haute couture in scena in questi giorni a Parigi è rimasto deluso. L’imprenditrice è rimasta a Milano: dal suo attico di CityLife Chiara condivide, anche se in misura minore rispetto a prima, la sua quotidianità. I giochi con i figli, il tempo con gli amici e una miriade di outfit allegri e colorati. Ma Fedez?

L’assenza parigina

In molti si chiedevano se Chiara Ferragni sarebbe volata in Francia per sedersi in prima fila agli show di Schiaparelli e Dior, maison a cui è molto legata. La prima ha creato i vestiti per il Festival di Sanremo mentre la seconda, oltre ai look per l’Ariston, l’ha vestita anche nel giorno delle nozze. Lei era solita presenziare sempre a questi appuntamenti stagionali. Questa volta però, dopo lo scandalo del pandoro Balocco, non è partita. E proprio mentre le collezioni di alta moda sfilavano in passerella, la Ferragni è stata di nuovo indagata per truffa aggravata anche per le uova di Pasqua Dolci Preziosi e per la bambola Trudi che riproduceva la bionda influencer. Nell’appartamento milanese Chiara sembra però serena e mostra la sua routine.

Dal pigiama alla jumpsuit

Dopo alcune settimane di stop, da un paio di settimane Chiara Ferragni si è nuovamente affacciata sui social, anche se timidamente. Per alcuni giorni ha pubblicato solo storie, poi ecco il ritorno dei post, con i commenti, al momento, ancora chiusi. Nei contenuti non mancano i look dell’influencer, che sembra avere una predilezione per il rosa. Collant velati, stivali neri in vernice e una jumpsuit con shorts cortissimi e bordi pink firmata Nana Jacqueline (400 euro): questo outfit è super sexy. Sulle spalle la Ferragni porta la flap metallizzata con portamonete a stella di Chanel (5.700 euro). Questa è una delle borse più trendy della stagione: anche Belen Rodriguez l’ha mostrata con gioia. Non mancano le foto al risveglio, dove la Ferragni si mostra al naturale. Sorridente con la figlia Vittoria in braccio o assonnata mentre stinge ancora il cuscino, l’influencer indossa sempre il pigiama con gli occhietti della sua linea, Chiara Ferragni Brand (159 euro).

La domenica nella natura

L’onda pink prosegue anche fuori casa. Chiara Ferragni ha trascorso la domenica al Castello di Rivalta, location dove la sorella Francesca Ferragni è convolata a nozze a settembre. Il look di Chiara è allegro e un po’ cartoon. La maxi pelliccia bianca è abbinata a un paio di pantaloni baggy in velluto rosa a coste di Loewe (890 euro), con il logo sulle ginocchia. Comodità ai piedi, con le platform Ugg (179 euro) color nocciola. A tracolla c’è di nuovo la it-bag Chanel. Il pranzo, in compagnia appunto della sorella, di mamma Marina Di Guardo e di alcuni amici, si è svolto all’insegna dell’affetto e della tranquillità. Erano però assenti i figlia di Chiara, i piccoli Leone e Vittoria, e il marito Fedez. I tre, come riportato dal rapper su Instagram, hanno trascorso la giornata con i nonni paterni.

E’ crisi con Fedez?

L’assenza di Fedez alla scampagnata della domenica non è passata inosservata. Da giorni si susseguono le voci di una crisi profonda tra Chiara Ferragni e il marito. Dopo un 2023 complicato in seguito al famoso bacio tra il rapper e Rosa Chemical sul palco di Sanremo, l’affair pandoro avrebbe dato un ulteriore colpo alla stabilità dei Ferragnez. La Ferragni sarebbe stata avvistata entrare nel palazzo dove ha sede un noto avvocato divorzista milanese. Inoltre, fatto salvo per una foto di famiglia sul divano pubblicata nel weekend, lei non compare più nei contenuti social di lui e viceversa. Il nuovo super attico che condividono è enorme (circa 850 metri) ma possibile che non si incontrino mai?

