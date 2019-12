Chiara Ferragni mostra il seno, Elisabetta Gregoraci le dà consigli

Il seno di Chiara Ferragni torna a far discutere sul web. La nota influencer posta una foto in cui si strizza le proprie forme e ci scherza su. “Questa è la prova che ho (quasi) le tette”, facendo intendere che non sono grandi ma piacciono. I like alla foto sono infatti migliaia, tra i primi, ovviamente, quello del marito Fedez. Ci sono poi i commenti dei fan di Chiara Ferragni. Ci sono quelli degli haters con la stucchevole polemica “sei una madre, non postare queste immagini”, come se una donna con figli debba perdere la propria femminilità. E ci sono anche quelli che sospettano l’arrivo di un nuovo Ferragnez, notizia che esce ormai con una frequenza fastidiosa.

I consigli di Elisabetta Gregoraci a Chiara Ferragni

Ma è un altro il commento che salta agli occhi dei followers. Ed è quello di un’altra influencer, Elisabetta Gregoraci. “Stanno bene le tue così come le hai”, con un bel bacio. Migliaia i like a questo commento. Un parere oltretutto d’esperta. Elisabetta Gregoraci è tra le più amate di Instagram per la sua sexy eleganza. Molte le immagini che mettono in mostra le sue curve, non volgari.

Quello di Chiara Ferragni, poi, è uno dei pochi post non “professionali”. Pur essendo testimonial di Intimissimi, la nostra influencer non stava pubblicizzando un capo d’abbigliamento. Uno scatto simpatico in cui si è presa un po’ in giro mandando un bel messaggio al pubblico: bisogna sapersi accettare come si è sapendo valorizzare i propri pregi.

Lo dimostra la risposta data a una commentatrice qualche giorno prima. “Ma perché stringe le tette per far vedere che le hai più grandi, quando invece poi non hai nulla?”. Domandava una follower. Chiara Ferragni ha però colto tutti in contropiede con una risposta molto brillante: “Sono tattiche di chi porta una seconda”, rincarando poi la dose in una delle sue stories “Solo chi non ha le tettone può capire…”.

Related Posts