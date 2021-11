Chiara Ferragni “diretta” sul sesso con Fedez ma ritocca le foto sui social

Continuano i siparietti in casa Ferragnez. Come due moderni Sandra e Raimondo, Chiara Ferragni e Fedez non perdono occasione per punzecchiarsi, generando gag (vi ricordate quando avevano coinvolto anche Gigi Hadid?) che divertono i follower. Le ultime “sparate” sono arrivate nel corso di una diretta su Twitch, organizzata dal rapper per l’uscita del nuovo album, Disumano.

I Ferragnez e il sesso

“Il sesso migliore?”, chiede Fedez alla moglie durante il live. “Quello da sola”, risponde lei, gelando il cantante. Se questa è la battuta (sarà una battuta?) più d’impatto nel corso del loro botta e risposta, c’è un’altra confessione che svela le dinamiche di casa Ferragnez. A un certo punto il rapper digerisce, per poi scusarsi subito, ma Chiara Ferragni non ci sta e sbotta: “Al prossimo me ne vado. Anche Leo li fa, è una cosa orrenda. Anche Leo adesso rutta perché tu continui a ruttare”. Una Chiara sincera che lascia trapelare come in famiglia non siano sempre rose e fiori.

I piedi ritoccati

Se Chiara Ferragni è stata onesta sulla sua vita di coppia, pare che lo stesso non si possa dire dei suoi scatti social. Sono molti gli utenti indignati per una foto pubblicata in occasione di un recente viaggio a Londra, dove l’imprenditrice ha presenziato in quanto testimonial delle piastre per capelli Ghd. All’evento la Ferragni ha indossato un minidress rosso della sua linea, Chiara Ferragni Collection, abbinato a delle platform nere.

E’ proprio sui piedi che si è concentrata l’attenzione dei curiosi. Se si ingrandisce l’immagine infatti si nota come gli alluci siano allungati all’inverosimile, un dettaglio che lascia intendere come l’immagine sia stata probabilmente oggetto di un fotoritocco riuscito male. In tanti si chiedono che bisogno abbia la Ferragni di ricorrere a queste tecniche per alterare il proprio corpo. L’influencer si è sempre prestata ai commenti sui suoi piedi dalle dita lunghissime ma qui sembra esserci qualcosa di innaturale. Sesso da sola e post-produzione in autonomia… Chiara Ferragni fa da sé ma non sempre è la strada giusta.

