O la si ama, o la si odia. Lady Gaga è conosciuta e ricordata tanto per le sue canzoni quanto per i suoi look esagerati e talvolta assurdi. Artista poliedrica, spazia senza scomporsi dalla musica al cinema (la sua ultima performance in House of Gucci è stata apprezzatissima), e usa la moda come veicolo per i suoi messaggi. Dietro ai suoi look pazzeschi si nascondono sempre una storia e un pensiero, che l’artista ha voluto confidare a Vogue in una lunga video intervista in cui ripercorre la sua carriera attraverso gli outfit.

Dall’alta moda all’abito di carne

Dagli esordi agli ultimi mesi, Lady Gaga si sofferma a raccontare aneddoti e segreti legati alle sue mise più celebri. L’Armani indossato per il suo primo Grammy (nel 2010), le è rimasto nel cuore. “Ero emozionata, sapevo che tutto sarebbe stato perfetto e di alta moda”, ha detto. Le scarpe sono state rubate dal backstage e poi recuperate su eBay (una sorte analoga è toccata a un altro dei suoi vestiti, ne abbiamo parlato QUI).

Passano pochi mesi ed è pronta a stupire agli MTV Music Awards con l’abito di carne, un look che ha scosso l’opinione pubblica. Disegnato da Franc Fernandez, è stato Brandon Maxwell a cucire delle vere bistecche fresche sul corsetto. Il significato di questa mise? Una questione politica rivolta ai militari: “Se vuoi morire per il tuo Paese, cosa importa come ti identifichi?” ha raccontato Stefani Germanotta.

Accessori che si fanno notare

Quello sfoggiato da Lady Gaga ai Grammy Award 2011 più che un abito è una performance, con la cantante chiusa dentro un uovo trasportato su una portantina da ballerini e modelli. Reperire il latex per i loro costumi è stato difficilissimo. Alla fine a fornirlo è stata un’azienda di bus che lo usava per rivestire i sedili.

A proposito di creazioni assurde, che dire della borsa per gli American Music Award 2013? Un cavallo a grandezza naturale sul quale stava seduta. “Indovinate di cosa è fatto?” chiede, e la risposta stupisce: “Borse Chanel“.

Invece alla notte degli l’Oscar 2019, Stefani Germanotta ha sfoggiato al collo un enorme diamante giallo già portato in precedenza da Audrey Hepburn (ne abbiamo parlato QUI). “Lasciai la cerimonia per andare a una festa e lasciai indietro la sicurezza, erano tutti arrabbiati”, ha confidato la pop star.

Dalla lingerie al giubbotto antiproiettile, l’evoluzione di Lady Gaga

Nello stesso anno Lady Gaga è anche protagonista del Met Gala con una performance sul red carpet da 15 minuti in cui ha sfoggiato quattro look. Ogni volta si è spogliata per svelare quello sotto fino a restare in mutande e reggiseno di paillettes e calze a rete, come tributo ai suoi outfit dei primi anni. “La mia versione del camp era l’antica me”, ha raccontato.

Per l’insediamento di Joe Biden come 46esimo Presidente Usa, invece, l’omaggio è andato alle origini italiane con un brand del nostro paese. “Ho indossato un abito Schiaparelli per l’inaugurazione, e nessuno lo sa ma è antiproiettile”, ha rivelato. E ha aggiunto: “Non dimenticherò mai quello che mi chiese questo ragazzo (il militare che l’ha accompagnata sul palco, ndr). Mi chiese se ero nervosa e risposi di sì, ma a volte la moda può darti le ali”.



Qualche altra curiosità? Del tacco-coltello e dell’outfit creato durante il volo, ne parliamo nella gallery.

