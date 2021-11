Fedez cambia maglietta ma non espressione… e scappa la parolaccia

La vita di Chiara Ferragni è piena di glamour. Shooting patinati, eventi da sogno (eccola con i capezzoli d’oro a Berlino), shopping firmatissimo, attività esclusive con i figli. L’imprenditrice si scatta e si fa scattare un sacco di foto, che poi pubblica sul suo profilo da 25 milioni di follower. Qualche volta a settimana la Ferragni posta anche uno slideshow di foto che chiama “best of these days”, un mix di cose belle che la riguardano, avvenute nel corso della settimana. Ci sono i bambini, gli impegni di lavoro, Fedez, il cane Matilda, dettagli di abiti e accessori che ha indossato. Un carosello molto cool, per cui è stata presa in giro dal marito.

Il “best of” ripetitivo

In una serie di storie su Instagram, Fedez ha raccontando di questa abitudine di Chiara Ferragni e ha proposto il suo “meglio di questi giorni”. Un best of ironico e decisamente meno accattivante di quello della moglie. Il rapper fa intuire come passi gran parte delle sue giornate in casa, a occuparsi di Vittoria e Leone. Sul divano con i giochi o con l’aerosol in azione, l’artista posa sempre con la stessa espressione. Dopo la pubblicazione degli scatti, ha anche commentato con un “il mio best of these days è una m***a”.

Una vita in maglietta

Stessa mimica facciale per Fedez ma magliette diverse. Famoso per lo stile casual ma iper-firmato, il cantante ha alternato top con il volto della moglie alle tshirt in edizione limitata create insieme al brand Giappone Uniqlo. Un progetto nato per il lancio del nuovo disco, Disumano, e che vedrà donati in beneficienza il ricavato di questi capi di abbigliamento.

Per promuovere la charity, Fedez si è anche fatto aiutare da Chiara Ferragni. “A descrivere il design di questa maglietta ho chiamato l’influencer…”, ha detto il rapper. Chiara l’ha subito interrotto e ha ribadito, piccata: “Ma va******o, l’influencer te! Imprenditrice digitale per eccellenza”. Poi la Ferragni deve averlo scusato perché nelle ore successive ha indossato le magliette in questione. Per il business tutto è perdonato!

