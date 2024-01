Chiara Ferragni torna nell’armadio: il primo fitcheck dall’inizio del pandoro-gate

Chiara Ferragni si riaffaccia timidamente sui social. Quando, a metà dicembre, è scoppiata la bufera sul pandoro Balocco e, a seguire, su tutte le attività di beneficenza che vedono coinvolta la famosissima influencer, lei ha arrestato ogni attività su Instagram. Gradualmente però Chiara ha ricominciato a pubblicare qualche storia, principalmente legata ai figli, Leone e Vittoria, e alla promozione dei suoi prodotti di moda e bellezza. Il 9 gennaio la Ferragni ha invece portato i follower nel suo armadio: ecco il primo fitcheck dall’inizio della vicenda.

Il buongiorno ai follower

Dopo essere stata indagata per truffa aggravata in seguito al progetto legato al pandoro Balocco in edizione limitata, Chiara Ferragni si è detta serena e di avere fiducia nella magistratura. Poche ore dopo, ecco che l’imprenditrice ha postato qualche storia social della sua giornata. Prima di tutto è arrivato il buongiorno per i follower. “Good morning” scrive lei sul selfie allo specchio, dove posa in vestaglia. Il capo in spugna, bianco con profili marroni, è no brand ma in primo piano si intravedono i glitterosi prodotti make-up della sua linea. Chiara sorride all’obiettivo, già perfettamente truccata e con i capelli acconciati al naturale.

Il fitcheck

In casa, in hotel o nel suo ufficio, Chiara Ferragni ci ha abituati ai suoi fitcheck un po’ ovunque. Trend diventato popolare su Instagram e TikTok, il fitcheck é l’abitudine delle influencer di riprendersi allo specchio per controllare (check) il proprio look (fit). La Ferragni era solita condividere quotidianamente (addirittura più volte al giorno) il suo outfit of the day. Un appuntamento così regolare da aver contagiato anche la piccola Vittoria Ferragni. I video della piccola che controlla le sue mise per l’asilo sono dolcissimi. Da quando si è trasferita nella casa nuova, il super attico da 27 vani nel quartiere CityLife di Milano, Chiara ha iniziato a mostrare le sue scelte di stile direttamente dalla cabina armadio.

I precedenti nella cabina armadio

A metà novembre i Ferragnez si sono trasferiti nella nuova abitazione. Chiara Ferragni aveva mostrato con orgoglio ai fan le tante stanze e gli arredi di design. Come di consueto, i siparietti tra l’influencer e il marito Fedez non erano mancati. Il rapper non aveva perso occasione per punzecchiare la moglie sul nuovo guardaroba. “Il pezzo forte della casa ovviamente riguarda questa splendida donna che ho sposato, che ha deciso di non fare una cabina armadio ma ha deciso di costruire La Rinascente in casa” aveva affermato lui divertito. Lei aveva mostrato qualche scorcio dell’ambiente, effettivamente molto grande, poi giorno dopo giorno erano iniziati a comparire i primi fitcheck dalla stanza dedicata ai suoi (tantissimi) abiti e accessori.

Chiara torna nell’armadio

L’abito nero per la finale di X Factor, il total camel chic, la pelliccia viola acchiappa-sguardi: tra novembre e dicembre Chiara Ferragni ha regalato ai fan molti look dalla cabina armadio. Dopo la pausa forzata, il 9 gennaio l’imprenditrice si è mostrata nuovamente allo specchio. Chiara posa con un look da giorno (ovviamente firmato), composto da maglione crop nero che lascia la pancia scoperta, minigonna con frangia marrone di Prada (950 euro) e biker boots Miu Miu (1.950 euro). A stretto giro ecco il selfie dall’ascensore. La Ferragni ha completato l’outfit con un cappotto Teddy di Max Mara (2.350 euro) e una borsa Kelly di Hermès: guardala nella gallery.

