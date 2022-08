Chrissy Teigen svela la gravidanza con il mutandone firmato Gucci

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Idea regalo Da copiare 7.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Riempiono il cuore di gioia le immagini postate da Chrissy Teigen su Instagram: la modella e imprenditrice è incinta. Dopo anni di dolore, lei e il marito John Legend aspettano infatti il terzo figlio. E l’annuncio è più fashion che mai.

Chrissy sincera e ferita

“Gli ultimi anni sono stati un concentrato di emozioni ma la gioia ha riempito di nuovo la nostra casa e i nostri cuori”, ha scritto Chrissy Teigen sui social. Sincera da sempre, Chrissy non ha mai nascosto ai follower le difficoltà per diventare mamma e la necessità di ricorrere alla fecondazione in vitro. Il processo è stato necessario anche in questo caso, tanto che la Teigen ha rivelato di essersi sottoposta a “un milione di iniezioni (ultimamente sulle gambe, come potete vedere)” per coronare il suo sogno.

Nel 2020, quando erano già genitori di Luna e Myles, Chrissy Teigen e John Legend avevano poi condiviso la devastante perdita del figlio Jack, morto in utero a venti settimane di gestazione. Un periodo buissimo per la famiglia, che ora torna finalmente a sorridere.

Premaman firmato

In piedi davanti allo specchio del suo guardaroba Chrissy Teigen si scatta dei selfie dolcissimi, che svelano, con sorpresa di tutti, le nuove, bellissime forme. Il pancione già pronunciato è fasciato da un paio di culotte trasparenti tutte loghi di Gucci. Sopra Chrissy indossa un maglia del brand maternity Bumpsuit. Capelli al naturale, trucco delicato: negli scatti casalinghi la Teigen è splendida e serena

I look furbi

Appassionata di moda e di top brand, nei prossimi mesi Chrissy Teigen regalerà sicuramente ai fan moltissimi outfit premaman. Nelle scorse settimane però, in giro per il mondo insieme a John Legend e ai figli, si è accertata di scegliere look furbi in grado di celare il ventre. Maxi dress, camicie larghe dal taglio maschile, caftani: un guardaroba che sviava l’attenzione. Ora però è tempo di mostrarsi con orgoglio… guardala nella gallery.

