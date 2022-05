Cannes 75, Adriana Lima con il pancione al vento tra baci e toccatine

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Un voto al colore Pericolosamente sexy 7.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

“Ultimo impegno di lavoro prima dell’arrivo del bambino”, aveva dichiarato qualche giorno fa Adriana Lima su Instagram. La modella si era fatta ritrarre in aereo, con il suo pancione pronunciato stretto tra i sedili, diretta al Festival di Cannes. Nel corso della seconda serata della manifestazione la top è stata la più fotografata sul red carpet.

Ventre nudo a Cannes

C’erano Eva Longoria vestita di specchietti e Aishwarya Rai con un voluminoso abito floreale (guardale QUI) ma quando è arrivata Adriana Lima tutti si sono fermati ad ammirarla. La top model si è presentata infatti con il ventre nudo, incorniciato da un abito nero plissettato, creato su misura per lei da Balmain. L’apertura nel vestito di forma circolare svelava le forme di una Lima giunta quasi a fine gravidanza. C’è qualcuno che ha definito trash la sua scelta stilistica, suggerendo come questo periodo speciale nella vita di una donna si possa celebrare con più grazia. Sono molti però i commenti positivi, che spaziano da “wow” a “dea della fertilità”.

Baci e toccatine con Andre

Al fianco di Adriana Lima sul tappeto rosso c’era Andre Lemmers, suo fidanzato e futuro padre del bebè. Il produttore cinematografico e la supermodella stanno insieme dal 2021 e ora si apprestano a diventare genitori di un maschietto. Per lui è il primo figlio mentre lei è già mamma di due bambine, Sienna e Valentina, nate dalla precedente relazione con il giocatore di basket Marco Jaric. All’evento Andre non riusciva a tenere giù le mani dalla pancia di Adriana, i due si sono scambiati anche parecchie effusioni a favor di fotocamera.

Le forme esibite

Non è certo la prima volta che Adriana Lima mostra le sue forme materne con orgoglio. Qualche settimana fa aveva infatti calcato la passerella dello show di Alexander Wang (ECCOLA) indossando un abito simile, in quanto a tagli strategici, a quello scelto per Cannes 75. E’ invece freschissimo l’annuncio della cover su Elle Brasil, dove una splendida Lima posa di profilo in uno scatto in bianco e nero. Anche in questo caso il pancione è nudo, avevate dubbi?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Lima (@adrianalima)

Related Posts