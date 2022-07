Bikini, minidress e accessori costosi: il premaman sexy di Chiara Nasti

L'influencer non rinuncia alle proposte provocanti e sottolinea il pancione con i look costosi e striminziti

Chiara Nasti non le ha mai mandate a dire e, ora che è in dolce attesa, non accenna a voler smettere… anzi! Sono tante le polemiche che stanno riguardando in queste settimane l’influencer, incinta del primo figlio dal calciatore Mattia Zaccagni. Prima il battibecco sul gender reveal del nascituro (RIGUARDA il look), organizzato in pompa magna allo Stadio Olimpico, poi il botta e risposta con tanti nomi illustri per aver dato delle “svaccate” alle donne che prendono tanti chili durante la gravidanza. Lei sostiene di non aver messo neanche un etto e mostra il suo corpo che cambia con orgoglio, fasciato negli outfit costosissimi.

Mini bikini per il pancione

Appassionata di moda, Chiara Nasti non ha intenzione di modificare il suo approccio stilistico a causa della gravidanza. Il pancione cresce e lei… esibisce. Complice l’estate, l’influencer si fa ritrarre spesso in bikini. I costumi scelti sono quasi tutti della sua linea, Plume Ethérée. Triangoli minuscoli, slip sgambati, colori accattivanti: i modelli stuzzicano la vista. In barca con il fidanzato o a bordo piscina, Chiara è più sexy che mai con le nuove forme. Non mancano le proposte di lusso, come il due pezzi tutto loghi di Dior, con cui si abbronza sullo yacht.

Accessori di lusso

Per rimanere in tema di grandi brand, sono tanti i vestiti e gli accessori costosi che arricchiscono il guardaroba di Chiara Nasti. L’abito multicolor di Loewe è tra i più desiderati della stagione mentre la tuta azzurra Jacquemus avvolge le curve. Molto spazio è lasciato alle borse, tutte firmatissime. La Kelly nera di Hermès è perfetta per la sera mentre la Lady D di Dior si abbina ai look da giorno. A caccia di idee per lo shopping? Copia gli outfit premaman di Chiara.

Related Posts