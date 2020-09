Clotilde Courau, nude-look nocciola per l’amico Pierre Cardin

MORSO DELLA VIPERA Pericolosamente sexy Adatto per questa occasione Un voto al colore Per tutte le tasche 7 IL NOSTRO GIUDIZIO

Chi ha visto le ultime foto che ritraggono Clotilde Courau sarà rimasto stupito. La moglie di Emanuele Filiberto di Savoia ha sfoggiato, ad un evento, un esplicito nude-look che ha destato curiosità attraendo i flash dei fotografi.

Si è trattato di una serata, a Parigi, dedicata allo stilista Pierre Cardin, in occasione dei 70 anni della sua casa di moda. Clotilde Courau si è presentata con un abito di tulle color nocciola di Azzedine Alaïa, plissettato e degradante sull’ocra. Ampissima la scollatura, profonda fino alla cintura, ma non era il dettaglio più sexy dell’abito: in trasparenza sotto ad un sottile velo di tulle, i capezzoli della Courau erano ben visibili.

Sorriso beffardo e portamento sicuro, di una donna consapevole del proprio sex-appeal. Nemmeno agitando la gonna vaporosa Clotilde Courau riusciva a distogliere gli sguardi dei partecipanti dal suo seno nudo tra le trasparenze!

51 anni, amante della moda e attenta ai dettagli, non è la prima volta che la moglie del principe Emanuele Filiberto di Savoia osa dei look sensuali ed espliciti. L’outfit alla festa Pierre Cardin non è che l’ennesima dimostrazione della sua libertà.

Un’amicizia di lunga durata, quella di Clotilde Courau con il visionario stilista. Pierre Cardin era presente persino al matrimonio dell’attrice con Emanuele Filiberto di Savoia, nel 2003. Le avrà perdonato di avergli rubato la scena?

