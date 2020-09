Antonella Elia e le domande imbarazzanti a Mario Balotelli

Antonella Elia è il pezzo di puzzle che mancava al GF Vip. L’esperienza televisiva non le manca, apparentemente volubile ed abile a scatenare polemiche ma anche sagace ed amatissima dal pubblico di tutte le età. In questa edizione del reality è un’ottima spalla per Pupo ma anche un espediente per gli argomenti più scomodi. Un esempio? Il trattamento di Mario Balotelli.

Al terzo outfit azzeccato, non si può certo dire che Antonella Elia non abbia buon gusto. Dopo l’esordio in verde (con relativo confronto con Dayane Mello), e l’abito di paillettes rosse della seconda puntata, la bionda ha indossato un vestito rosa di Gabriele Fiorucci. Spalle scoperte, scollo a cuore, lunghezza al ginocchio e motivi floreali sulla gonna: bon ton, ma con molta pelle scoperta. Gambe accavallate sulla poltrona, piglio deciso negli interventi.

E’ proprio lei che si è sbilanciata negli argomenti tabù con Mario Balotelli: ingaggio calcistico e amore. Il bomber ha concesso al GF Vip un collegamento con la casa dove soggiorna suo fratello Enock Barwuah. Supporto emotivo, incoraggiamento e qualche battuta tra i due, ma Balotelli non si è sbottonato troppo se non sulla battuta razzista che ha portato all’eliminazione di Fausto Leali.

Alfonso Signorini lo ha ringraziato sottolineando la sua ritrosia per la televisione e il gossip. Ad Antonella Elia è toccato il ruolo più difficile.

“Adesso stai giocando in una squadra?” ha chiesto seraficamente, fingendo di ignorare che il centravanti, reduce da una stagione travagliata al Brescia, è in attesa della prossima destinazione proprio in queste ore. “Tra poco”, la risposta secca di SuperMario.

E poi l’altro argomento su cui il GF Vip insiste sin dalla prima puntata: il passato flirt tra Mario Balotelli e Dayane Mello. “Nella casa c’è una donna il cui cuore palpita per te. Le vuoi fare un saluto?”, ha chiesto Antonella Elia.

Ma Mario Balotelli non è caduto nel tranello: “Io sono qua per salutare mio fratello, non sono tipo da gossip o per le storie passate. Ma a Dayane la conosco da tanti anni, le voglio bene e la saluto volentieri”.

