Nudelook e dorato per le star formose e abbronzate

La tendenza arriva dall’estero, ma è ben riconoscibile anche in Italia. Il nudelook è un trend estivo, ricercato ma anche provocante. Si tratta di utilizzare tinte neutre, dal rosa al dorato, al color carne, che simulino la tonalità dell’incarnato. Perfette da sfoggiare con l’abbronzatura, hanno il privilegio di mimetizzarsi con la figura, regalando la sensazione della nudità del corpo.

Kim Kardashian fa scuola su questa tematica: la linea di intimo modellante Skims è tutta giocata su questi colori. Dai body ai completi comodi si tratta di capi avvolgenti, che accarezzano la figura evidenziandola. La sorella Kylie Jenner, che vanta la stessa fisicità, ne è utilizzatrice abituale. Non è raro poi vederle indossare abiti nudelook molto aderenti.

Raccoglie lo scettro dell’abito elasticizzato color carne Elettra Lamborghini. Non è l’unica ovviamente: anche Giulia Salemi si ispira al nudelook “Kardashian style” posando col body nude Boohoo, le sneakers Adidas Yeezy e i lunghi capelli sciolti. Diletta Leotta in montagna con l’ormai ex fidanzato ha scelto un completino aderente che ha riempito le pagine di gossip.

C’è chi riesce a indossare il nudelook con eleganza. E’ il caso di Valentina Ferragni, che ha scelto un abito Sundress dalle tonalità dorate. E di Hailey Baldwin: la moglie di Justin Bieber è affascinante e sinuosa con il vestito tubolare Cult Gaia che lascia scoperti i fianchi. Guarda la gallery e prendi spunto!

