La stampa “snake” è ben riconoscibile tra i dettagli in pizzo della lingerie di Elisabetta Canalis e Beatrice Valli e il gioco dell’accostamento è presto fatto. Le due donne probabilmente non si conoscono nemmeno e provengono da ambienti diversi. Ma entrambe hanno recentemente postato scatti in cui indossano gli stessi capi Intimissimi.

L’ex velina Elisabetta Canalis, 42 anni e un fisico che definire invidiabile sarebbe riduttivo, delizia i 2,7 milioni di follower con svariati scatti in lingerie, in costume o completamente nuda. Nonostante viva negli Stati Uniti, il dialogo con i fan italiani è molto vivo. In molti le invidiano il corpo formoso ma tonico che Eli mostra generosamente. Atletica e allenata, la Canalis in mutande e reggiseno Intimissimi lancia sguardi languidi seduta sul letto, gli addominali tesi e ben visibili anche sotto al body in trasparenza.

Diverso mood per Beatrice Valli. La 25enne influencer (2,6 milioni di follower), mamma di 3 figli, si mostra serena in camera da letto. L’ex tronista non ha mai nascosto il girovita arrotondato dalla maternità, facendone invece un baluardo di femminilità. Donne di tutte le età si riconoscono nel suo corpo e la apprezzano per la sua sincerità. La Valli, nonostante lo scivolone a Venezia 77, da sempre lotta contro il bodyshaming e incoraggia chi si sente fragile e imperfetto.

“Cos’è la sensualità per voi? Io l’ho sempre associata al modo di porsi delle persone: agli sguardi, alla gestualità, al modo di parlare. Penso che la sensualità sia un’attitude e sia la vera chiave per conquistare qualcuno, molto più che la semplice bellezza”, spiega Beatrice Valli di fianco alle sue foto.

Ciascuna mette in campo le proprie armi nella “gara” di seduzione. Ma se pensate che vinca chiaramente Elisabetta Canalis vi sbagliate. Il suo post su Instagram becca 118mila like, contro i 194mila di Beatrice Valli. Sul social network dove ogni cosa è studiata e artefatta, tra Elisabetta Canalis e Beatrice Valli, gli utenti apprezzano entrambe ma premiano il corpo morbido e materno ma sincero di una donna che si accetta. A mettere d’accordo tutti ci pensa il claim di Intimissimi, che ci sentiamo di condividere: “Bella a modo tuo“.

