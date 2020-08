Cristiano Ronaldo e Georgina presto sposi? Il mistero dell’anello… vecchio

E’ bastata una parola, yess, scritta su Instagram per scatenare (ancora una volta) il gossip. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez presto sposi? Andiamo con ordine. Una foto al tramonto, la modella fasciata in un abito rosso fuoco di Dolce&Gabbana che guarda sensuale nell’obiettivo, il calciatore con una estrosa camicia di Louis Vuitton che sorride e, soprattutto, che nasconde la mano della compagna. E poi la festa, i balli, lo champagne e i petali di rosa. Cosa c’è su quelle dita? Un anello da centinaia di migliaia di euro? C’è stata la tanto attesa proposta? Domande a cui, per ora, non abbiamo risposta.

Delle nozze di CR7 e Georgina Rodriguez si parla da anni e i due sono molto bravi ad alimentare i pettegolezzi, con foto studiate ad hoc per tenere sempre alta l’attenzione. Inutile dire che i follower sperano di vedere quanto prima la focosa spagnola in abito bianco e i commenti gioiosi si sprecano. L’annuncio – Cosa intendi con la tua frase? – Finalmente vi sposate – Congratulazioni per il vostro fidanzamento!

Qualche ora dopo il post sibillino però Georgina Rodriguez ha postato altre immagini della serata e, in uno scatto, si vede chiaramente un enorme anello di diamanti. Ma allora è vero che si sposano? Questo non lo sappiamo ma di certo quell’anello non è nuovo. La Rodriguez infatti l’ha sfoggiato già in numerose occasioni in passato così come ha indossato nel tempo altri brillocchi all’anulare. Ne abbiamo visto uno di Pedro Rodriguez con un enorme zaffiro centrale e un altro, più tradizionale, con un diamante tondo.

L’unica certezza è il legame sempre più forte di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez che condividono con i fan la loro vita quotidiana tra giochi con i quattro figli e dediche sdolcinate. I due, in fondo, si sentono già marito e moglie. La loro estate trascorre lieve nel Mediterraneo a bordo del nuovo yacht da 6 milioni di euro che si sono regalati in primavera mentre il loro amore naviga a gonfie vele.

