Per Cristiano Ronaldo è l’estate dei completini abbinati e costosissimi

Cristiano Ronaldo è uno degli sportivi più pagati al mondo. Il suo successo planetario però non viene dal nulla. Sono la tenacia e la perseveranza di CR7 che gli hanno fatto raggiungere questo status. Il suo impegno prolungato negli anni, sul campo e soprattutto fuori, gli permette di essere ancora sulla cresta dell’onda a 35 anni.

Maniaco dell’allenamento, Cristiano Ronaldo non ha mai smesso di pensare al suo corpo nemmeno nelle settimane di quarantena quando, con il campionato fermo, avrebbe potuto concedersi lunghi pomeriggi sul divano. Invece no, lui condivideva video di corse in cortile e ginnastica varia. Il calciatore è tanto ossessionato dalla forma fisica quanto dal lusso. Jet privati, case da sogno, gioielli da milioni di euro: CR7 e la compagna Georgina Rodriguez non badano a spese e non hanno vergogna nel mostrare la loro ricchezza sfacciata. Anche in fatto di abbigliamento i due spendono senza ritegno.

C’è un trend in particolare che Cristiano Ronaldo sembra gradire in queste settimane: i completini abbinati e costosissimi. Maglia a maniche corte e shorts, in colori sgargianti o con fantasie ben riconducibili a brand specifici. Il tutto è partito con un look firmato Dior, sfoggiato in casa per giocare con i bambini. Poi è stata la volta di un completo blu elettrico di Prada per andare in bicicletta con la famiglia. Spazio anche per Gucci, con un total white composto da polo in spugna e calzoncini in cotone. Infine, l’outfit più d’impatto è firmato Louis Vuitton e vanta gli iconici disegni monogram in versione maxi e multicolor. I costi per questi capi? Dai mille ai duemila euro per il completo.

In questi giorni Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez stanno trascorrendo una vacanza in yacht nei dintorni di Portofino, tra nuotate in mare aperto e tintarella sul ponte. Anche la modella sembra sposare la tendenza del compagno, tanto che si è fatta immortalare a prua con un completo abbinato di Prada. I follower però la preferiscono con bikini striminziti e lei, che tirchia non è, li accontenta con scatti bollenti.

