Rocco Hunt e Ana Mena, coppia d’oro in Dolce&Gabbana

La hit di Rocco Hunt e Ana Mena non poteva avere un titolo più azzeccato. A un passo dalla Luna li ha portati davvero a toccare il cielo con un dito. Dopo aver scalato la Chart Top 50 Italia di Spotify, la coppia più scoppiettante dell’estate ha conquistato il Disco d’Oro con il suo tormentone. Ritmi travolgenti, un testo che parla di amore e passione, energia e carica da vendere: gli ingredienti sono quelli giusti per lasciare il segno.

Il singolo A un passo dalla Luna è accompagnato da un video diretto da The Astronauts. Rocco Hunt e Ana Mena sono grintosi come non mai, e insieme si scatenano sfoggiando look d’effetto Dolce&Gabbana. Il rapper napoletano è carico, si muove a tempo e sprizza energia. Per lui uno street style griffatissimo, alternando colori brillanti a tonalità neutre e spezzando con fantasie estive. La sua partner spagnola si muove sinuosa, con look audaci e sensuali. Stuzzica con le trasparenze nel completo di organza nero che mette in mostra la lingerie. Poi dà vita a una coreografia sulla terrazza panoramica, muovendosi sinuosa in corsetto e shorts di jeans che esaltano il lato B. E ancora balla sinuosa a piedi nudi sugli scogli, con addosso un abito bianco attillatissimo.

Le atmosfere sono fresche e frizzanti, con il mare a fare da sfondo a un amore nascente. Tramonti da favola e un romantico giro in mongolfiera completano il quadretto. La caliente Ibiza si è rivelata la location perfetta per il video di Rocco Hunt e Ana Mena. E’ sì il punto d’incontro ideale tra Italia e Spagna, ma soprattutto è simbolo di un’estate spensierata da vivere appieno.

