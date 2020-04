Cristina Buccino: “Sui social mi metto a nudo”

Con un passato in tv alle spalle, si è lanciata alla conquista di Instagram, dove condivide con i follower le sue passioni... tra cui quella per la moda

Cristina Buccino ha iniziato la sua carriera da influencer quasi per caso, dopo le esperienze in tv in programmi come L’Isola dei Famosi e L’Eredità. Quando è sbarcata su Instagram si è portata dietro i suoi 2,5 milioni di follower che la seguono con affetto. Se tanta gente le vuole bene e la ammira, ci ha spiegato, è grazie alla schiettezza e alla semplicità con cui si rivolge loro. Attraverso i social racconta le sue passioni e le sue giornate a suon di selfie mozzafiato. “Mi sono messa a nudo raccontando ciò che sono davvero, le mie passioni, l’amore per la moda per lo sport ed il buon cibo”, ha detto a noi di Lookdavip che ci siamo incuriositi e abbiamo voluto saperne di più.

Cristina Buccino, quanto conta per te l’aspetto fisico?

Sicuramente per me l’aspetto fisico conta moltissimo, dedico molto tempo a curare me stessa e a fare sport. Allo stesso tempo sono dell’idea che “mens sana in corpore sano” e quindi cerco sempre anche di lavorare sulla mia mente e sulla mia anima.

Che cos’è per te l’eleganza?

Non è un capo che si indossa ma è un modo di essere, un gesto, uno sguardo, un modo di camminare. L’essere fini e raffinati e mai volgari. Sicuramente anche la riservatezza è sinonimo di eleganza.

Che caratteristiche deve avere un abito per farti innamorare?

Quando compro dei vestiti, al di là della bellezza di quello che scelgo, l’abito diventa per me una vera e propria seconda pelle. Il segreto per farmi innamorare è il farmi sentire sempre a mio agio con quello che indosso.

Qual è l’outfit che ti fa sentire più sexy?

Non ho alcun dubbio, per me è jeans e maglietta bianca.

Quali sono gli accessori ai quali Cristina Buccino può rinunciare?

Sicuramente i miei orecchini, che hanno un grande significato: non li tolgo quasi mai. L’orecchio destro ha un piccolo crocifisso che mi ha regalato mia mamma. Sull’orecchio sinistro una piccola Madonnina dono del mio papà. Sono in qualche modo una loro protezione virtuale.

Quali sono i tuoi brand di riferimento?

Sicuramente per le borse mi piacciono moltissimo quelle di Valentino e di Bottega Veneta. Per gli abiti quest’anno ha fatto una collezione meravigliosa Versace e Fendi, come scarpe compro tantissimo Giuseppe Zanotti, Christian Louboutin e Gucci.

Hai mai fatto pazzie per la moda?

Sì ho speso una cifra folle per un abito che era il capo di punta di una delle collezioni di Alexandre Vauthier, ovviamente l’ho potuto mettere solo una volta.

