Daniela Santanchè… una Hermès al giorno

Daniela Santanchè è forse la più grande collezionista di borse Hermès d’Italia. La politica ha una vera e propria passione per il brand francese e, in particolare, per le iconiche Birkin e Kelly.

Impossibile sapere con esattezza quante borse Hermès ha nell’armadio Daniela Santanchè e altrettanto impossibile calcolare il valore esatto della sua spettacolare collezione. Quel che è certo è che la Pitonessa sembra alternare una it-bag per ogni occasione, che sia la pausa caffè al bar di fiducia, il mercato comunale durante la campagna elettorale o il più mondano degli eventi.

In colori più versatili come il nero e il grigio o in nuance che non passano inosservate, dal giallo al rosa fino al blu elettrico: Daniela Santanchè non si fa mancare nessuna tonalità per i suoi costosissimi accessori. Birkin e Kelly sono in vendita a partire da 6mila euro ma possono raggiungere anche i 100mila euro nei pellami più ricercati. Ovviamente non vengono rese disponibili a tutti, bisogna prima entrare in una lista d’attesa che è il sogno di molti fashionisti.

Tra i due classici modelli del brand, Daniela Santanchè predilige sicuramente la Kelly, che porta al braccio quotidianamente.

Quel “Amiche, capita anche a voi di non trovare mai niente nella borsa?”, scritto su Instagram mentre è intenta a cercare qualcosa nella sua Kelly arancione fa sorridere perché in fondo, visto il numero spropositato che ne possiede, non si deve trovare particolarmente scomoda con queste borsette.

LEGGI ANCHE

>>>Wanda Nara è insaziabile… di Hermès!<<<

>>>Valentina Ferragni, la borsa Hermes è falsa?<<<

>>>La donna di potere vuole Hermès al braccio<<<