Sergio Ramos, nozze da sogno… e gratis

Matrimonio esagerato per Sergio Ramos e Pilar Rubio. Il giocatore del Real Madrid e la star della tv sono due dei personaggi più famosi di Spagna, era ovvio che le loro nozze fossero galattiche.

Sabato alle 5 di pomeriggio la coppia, insieme da sette anni e con tre figli maschi, ha detto sì nella cattedrale di Siviglia, città natale dello sposo.

Tantissime le star presenti, da David e Victoria Beckham (quest’ultima con un abito della sua linea già indossato da Meghan Markle) a Alvaro Morata e Alice Campello, splendida in blu Nadine Merabi, fino a Piquè e Shakira. Bandito il bianco, rosa, rosso, arancione e verde per le donne, che hanno meticolosamente rispettato il dress code. A parte le immagini scattate fuori dalla chiesa andalusa, niente è trapelato della festa, i cellulari infatti non erano ammessi e per poter accedere al party gli ospiti, circa 500, hanno dovuto mostrare un tatuaggio temporaneo di un unicorno, ricevuto insieme all’invito.

Non hanno potuto pubblicare scatti social ma alcuni invitati hanno raccontato i dettagli del ricevimento, tenutosi nella villa di Sergio Ramos. Sulle note di “The final countdown” degli Europe, che hanno suonato live, gli sposi sono planati in location a bordo di un dragone. Mangiafuoco, ruota panoramica, isole culinarie a forma di tende indiane, auto-scontro, vari dj e ovviamente open bar fino al mattino: è stata una notte indimenticabile e vietata ai minori, compresi i figli di Sergio e Pilar.

Impossibile non concentrarsi sul look di Sergio Ramos e Pilar Rubio. Per lui un tight – obbligatorio per tutti gli uomini presenti – a quadri sui toni del blu con gilet e cravatta jacquard argento. Per lei una preziosa creazione Zuhair Murad, un vestito con applicazioni di cristalli e velo lavorato. Spiccano gli orecchini lunghi fino al collo, le treccine gipsy e il bouquet rock di calle nere.

Il costo di questo matrimonio da sogno? Impossibile calcolarlo ma pare che il calciatore non abbia sborsato un euro. Sergio e Pilar avrebbero infatti firmato un accordo per una docu-serie sulla loro vita con Amazon Prime Video, che si sarebbe fatto carico di tutte le spese. “Sono stato a tanti matrimoni, nessuno impressionante come il mio”, ha dichiarato Ramos dopo la cerimonia. Impressionante e gratis.

