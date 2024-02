Ilary Blasi in Sudafrica, relax in bikini con Bastian

Quella di Ilary Blasi e Bastian Muller è una love story… con la valigia. I due adorano viaggiare e, in poco più di un anno dall’inizio del loro amore, hanno già girato mezzo mondo. La conferma della relazione l’abbiamo avuta nel dicembre del 2022 in occasione di un weekend a Saint Moritz: si pensava Ilary fosse solo insieme alla figlia Isabel, invece c’era anche il tedesco con loro. Adesso i due sono nuovamente in vacanza e la Blasi delizia i follower con una miriade di foto.

In Sudafrica con Bastian

Dove sono Ilary Blasi e Bastian Muller? Loro, che hanno già visitato il Brasile, la Thailandia, il Marocco, New York, Londra e Parigi, adesso hanno scelto il Sudafrica. La conduttrice ha stuzzicato i follower, postando uno scatto dall’aereo, senza svelare la destinazione finale. Una volta atterrata a Cape Town, ecco che hanno iniziato a piovere una miriade di storie Instagram, dove racconta passo passo le sue giornate, fatte di escursioni nei luoghi più famosi del Paese, cene esclusive e relax. Fashionista appassionata, Ilary ha pensato ancora una volta a look da viaggio comodi e pratici, senza rinunciare alla sensualità.

Casual (e firmata) di giorno

A Cape Town Ilary Blasi e Bastian Muller hanno fatto i turisti e visitato tutte le principali attrazioni. I simpatici pinguini di Boulders Beach, la salita alla Table Mountain, le casette colorate di Bo-Kaap: il loro è un tour classico. Dall’altro capo del globo fa caldo e la valigia di Ilary è stata pensata proprio per queste temperature estive. Il suo abbigliamento da giorno è fatto di t-shirt crop, shorts in denim, freschi pantaloni a stampa floreale e casacche in denim. Gli accessori della Blasi in Sudafrica fanno brillare gli occhi ai modaioli. Le sneakers 530 di New Balance (120 euro) sono al momento richiestissime mentre gli occhiali da sole Navigator di Balenciaga (315 euro) sono iper cool. Per riparasi dal sole la conduttrice ha scelto un cappellino Celine (450 euro) con il famoso logo della maison.

I look per la sera

Registro diverso per i look serali: è per le uscite al calar del sole che Ilary Blasi sfodera tutto il suo sex appeal. In piedi sulle scale di un ristorante, l’ex signora Totti posa in piedi, appoggiata alla ringhiera. L’abito midi in maglina rossa abbraccia le sue curve perfette. Lei ha deciso di lasciare aperti i bottoni centrali, svelando le gambe: l’effetto hot è garantito. Altra sera, altro outfit: per una cena sul porto Ilary ha optato per un minidress nero a maniche lunghe, abbinato a biker boots Miu Miu (1.950 euro) e a una Mini Kelly di Hermès grigia. Orologio, braccialetti, orecchini voluminosi e la mise è fatta.

Chic (e sexy) in bikini

Gli scatti più piccanti, Ilary Blasi ce li regala però nel corso di un pomeriggio di relax. Sul lettino a bordo piscina, la showgirl romana si mette in posa: a ritrarla è ovviamente il fidanzato. Con una camicia maschile annodata sul ventre, Ilary regala ai follower un vedo-non vedo malizioso. Sguardo magnetico, labbra carnose, capelli sciolti e spettinati: la Blasi è una visione. Il bikini blu elettrico con top a fascia è firmato Mermazing (135 euro). Non solo foto posate per lei, che mostra ai follower anche il libro che sta leggendo, “Dare la vita” della compianta Michela Murgia. Sbircia nella gallery tutti i look “africani”.

