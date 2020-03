MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione un voto al colore Idea regalo 7.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Per definizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “lo smart working è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi”. Già regolamentato da anni, il lavoro da casa è diventato tristemente famoso in queste settimane, per contenere la diffusione del contagio da coronavirus. Sono molti gli italiani che, al momento, stanno ricorrendo a questa realtà lavorativa, Diletta Leotta compresa.

Gli esperti suggeriscono, per chi è in modalità di smart working, di vestirsi e prepararsi a dovere, prima di prendere posto alla propria postazione domestica. Insomma in termini di produttività e anche di umore è buona norma non passare direttamente dal letto al computer rimanendo in pigiama. Questo consiglio è vero per Diletta Leotta… a metà.

Con il campionato e le coppe europee ferme, la conduttrice sportiva sta svolgendo comunque del lavoro da casa, probabilmente deve preparare degli speciali calcistici. Diletta Leotta ha pubblicato sul suo profilo social una foto simpatica, mentre mostra la sua scrivania casalinga, subito a ridosso di uno splendido terrazzo milanese. Con l’hashtag #iorestoacasa, Diletta posa composta, esattamente come farebbe in uno studio televisivo o sul campo.

Impeccabile la parte superiore dell’outfit di Diletta Leotta: giacca scura portata su una canotta beige di Intimissimi, occhiali da vista, capelli ad effetto parrucchiere, trucco e orecchini. Sotto però l’approccio è ben diverso perché Diletta ha optato per dei microshorts neri con dettagli verdi e per un paio di calzini antiscivolo pieni di cuori. Riunione video a mezzo busto in smart working? Copiate il look della Leotta.

