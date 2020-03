Nessuno è più Gucci di Achille Lauro

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Pericolosamente sexy Mai visto 9.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Nel crescendo di interpretazioni fatte a Sanremo da Achille Lauro, il brand Gucci è circolato liberamente. La stampa ha sottolineato ampiamente come i suoi outfit fossero opera del direttore creativo Alessandro Michele. Nella costruzione del personaggio scenico, il sodalizio con la casa di moda è stato fondamentale.

Probabilmente Achille Lauro sarà ricordato a Sanremo 2020 più per il look, che per la sua canzone, Me ne frego. Ma mentre tutti ammiravano l’istrionico performer e il lavoro di ricostruzione dei personaggi iconici portati in scena, era davvero difficile, da telespettatori, potersi identificare in un modello simile. Stravagante, sui generis, colorato, fluido, eccentrico, genderless… Eppure il cantante ha portato all’Ariston, una sera dopo l’altra, fedelmente, i look delle sfilate Gucci: le collezioni opulente e ridondandi, di Alessandro Michele.

Si tratta di uno dei brand più ambiti tra i fashionisti di oggi: leader del mercato della moda internazionale e trasversale come età e riferimento culturale. Ma un conto è acquistare una borsa, un altro è sfoggiare l’outfit completo!

Achille Lauro ha interpretato perfettamente il difficile personaggio Gucci: sul palco e nelle uscite pubbliche, con tailleur, pigiami, occhiali, abiti e copricapi. Tutto pesca nell’estetica surreale dello stilista, in un gioco che sposta i confini dal trash al cool.

“God save the queen Laurus” ha postato sui social Alessandro Michele, che, entusiasta, ha fatto posare il cantante per il lookbook pre-fall 2020 scattato da Bruce Gilden a Roma. Lauro modello Gucci per lavoro e nella vita lo trovate nella nostra gallery. Nel frattempo però, lui ha già virato su Fausto Puglisi e Moschino…

