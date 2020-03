Margareth Madè è un concentrato di fascino e carisma. Quello che colpisce incontrandola sono il suo sguardo penetrante e i suoi modi di fare eleganti, oltre a un fisico perfetto e a una classe innata. Non è un caso se il regista Giuseppe Tornatore l’ha scelta, ancora esordiente, per il cast del film Baarìa. Con un passato da modella (vanta nel suo curriculum un calendario Pirelli) ha lavorato accanto a Sophia Loren, interpretando proprio la diva del Cinema nel suo biopic La mai casa è piena di specchi. A breve uscirà il suo ultimo film, un western italiano ambientato in Puglia per la regia di Giovanni La Parola, che segna il suo ritorno sul grande schermo dopo la maternità.

Margareth Madè, infatti, è mamma di Angelica, nata due anni fa dall’amore con l’attore Giuseppe Zeno. Noi di Lookdavip abbiamo fatto due chiacchiere con lei durante la Milano Fashion Week, ecco quello che ci ha raccontato:

Quali sono i capisaldi dei tuoi outfit?

Preferisco un abbigliamento basic. Rimango fedele al tubino nero, allo smoking, alla décolleté nera e alle pochette, o clutch gioiello. Punto tutto sugli accessori, in particolare le borse.

Con quale tipologia di borsa ti senti più a tuo agio?

Sono due: quando sono con la bimba preferisco la shopping bag perché è una borsa comoda, capiente e pratica. Quando esco la sera assolutamente le clutch.

Cosa non dimentichi mai di metterci dentro?

Burro cacao, stranamente. Trovo che sia fondamentale.

E se nella borsa potessi metterci qualche tua dote, o qualità, da poter avere sempre a portata di mano in caso di bisogno?

La pazienza che trovo non sia mai troppa, penso che sia una dote che mi appartiene. La leggerezza intesa non come superficialità ma come leggerezza di spirito, il lasciarsi scivolare i momenti di difficoltà. Cercare di superarli con semplicità.

Qual è la borsa più costosa che possiedi?

Un trolley Louis Vuitton personalizzato con le iniziali.

Ci puoi svelare il tuo sogno proibito in fatto di moda?

Per il costo una borsa Hermès. Se no mi piacerebbe provare lo stile punk, che non mi appartiene ma mi incuriosice. Un giorno chissà… nella vita si cambia!

