Aurora Ramazzotti con o senza trucco? Il confronto tra tv e vita reale

Aurora Ramazzotti ha il gene dell’intrattenimento nel dna. Figlia di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker, la 23enne si sta rapidamente facendo strada nello spettacolo. Simpatica e con la battuta sempre pronta, Aurora buca lo schermo. Se ci aggiungiamo la bellezza, ecco che troviamo una delle potenziali conduttrici di punta del futuro.

Lei e mamma Michelle Hunziker sono in effetti due gocce d’acqua. Se non fosse per i capelli corvini, Aurora Ramazzotti sarebbe facilmente confondibile con la celebre madre che, a 43 anni e con 3 figli, sembra ancora una ventenne. Il confronto con la Hunziker però ha portato anche a delle sofferenze. Aurora infatti ha dichiarato di essere stata spesso in passato vittima di bullismo a scuola, a causa dei continui paragoni dei compagni tra lei e Michelle.

Aurora Ramazzotti è però riuscita ad affrontare le malelingue a testa alta, facendosi portabandiera contro le ingiustizie, con lo scopo di aiutare i giovani a non farsi abbattere dai bulli. Ora, fiera o orgogliosa anche delle sue imperfezioni, dispensa consigli di fitness sui social e non disdegna qualche foto provocante in bikini.

Ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, Aurora Ramazzotti ha portato leggerezza in uno studio deserto a causa delle misure precauzionali per contrastare il diffondersi del coronavirus. Prima della diretta Aurora ha postato una serie di storie dal suo camerino, mentre era intenta a farsi preparare dal suo make-up artist. Un trucco sofisticato che ha enfatizzato i suoi tratti, accompagnato a uno splendido completo color acqua di Msgm. Subito dopo la trasmissione però Aurora Ramazzotti ha fatto sapere ai follower di essersi struccata ancora prima di arrivare a casa, postando un selfie su Instagram. Naturale e sincera. Voi in quale delle due versioni la preferite?

