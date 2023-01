Dai 30mila cristalli ai… baffi, Doja Cat protagonista della PFW

Alla Paris Fashion Week la parola d’ordine sembra essere “osare”. Lo fanno gli stilisti che presentano le loro collezioni, con scelte insolite ed eccentriche, ma anche gli ospiti che affollano i front row, con outfit che non passano inosservati. Su tutti spicca Doja Cat, che ha partecipato ai fashion show sfoggiando look incredibili. Dal corpo ricoperto di cristalli rossi ai baffetti finti, le sue scelte di stile l’hanno resa protagonista assoluta.

30mila Swarovski alla sfilata di Schiaparelli

Alla PFW Schiaparelli ha portato in passerella abiti con applicate le riproduzioni a grandezza naturale delle teste di animali feroci. Inoltre il front row era ricco di star, tra cui Chiara Ferragni e Kyle Jenner. Nonostante tutto ciò, Doja Cat è riuscita a rubare la scena con un outfit rosso dalla testa ai piedi, letteralmente. A colpire non era tanto il vestito, seppur notevole, composto da bustier in seta e gonna di perline in legno laccato e accessoriato da stivali in tinta. La rapper aveva il viso, la testa, le orecchie, il collo, il petto e le braccia completamente ricoperti da 30mila Swarovski applicati a mano uno ad uno, per un totale di 5 ore di lavoro dei make up artist. Il tema dello show era l’Inferno di Dante e lei l’ha preso alla lettera.

Ciglia e baffi da Viktor & Rolf

Come se il look di cristalli rossi non fosse stato notevole a sufficienza, Doja Cat ha fatto il bis di follia fashion per la sfilata di Viktor & Rolf. Ha indossato un completo gessato marrone con camicia a balze bianche a righe verdi, ma è stato soprattutto il make up a stupire. La cantante ha creato un effetto androgino usando le ciglia finte per ricreare non solo le sopracciglia, ma anche baffi e pizzetto. “Se volete le ciglia, le avrete”, aveva fatto sapere ai follower via Instagram, e ha mantenuto la parola.

Occhio agli accessori

Se a prima vista gli outfit che Doja Cat ha sfoggiato agli altri fashion show possono sembrare meno eccentrici, basta guardarli con un’occhio più attendo per scoprire i dettagli a effetto. Per la sfilata di Jean-Paul Gaultier ha optato per un dress in pelle blu elettrico, ma ad attirare lo sguardo è il grappolo d’uva da cui non si separa e che mostra ai flash. Da Valentino è andata in total black, con una parrucca nera e lunghissima. Il focus stavolta è sulla borsa, una creazione Chris Habana a forma di guanto (tempestata di cristalli e dalle lunghissime unghie d’oro) che stringe una bottiglia di tequila.

Chi è Doja Cat

Doja Cat, all’anagrafe Amala Ratna Zandile Dlamini, è una rapper americana, nata a Los Angeles nel 1995. Ha raggiunto la fama nel 2018 grazie a Tik Tok, quando il suo singolo Mooo! è diventato la colonna sonora di una challenge. Lei ha saputo sfruttare con intelligenza e umorismo le possibilità di successo offerte dal social. In questi anni ha ricevuto diversi riconoscimenti per la sua musica, tra cui un Grammy Award, cinque Billboard Music Award, cinque American Music Award e tre MTV Video Music Award. La sua Say So si è posizionata prima nella Billboard Hot 100 grazie al remix in collaborazione con Nicki Minaj. Già amatissima e con oltre 25milioni di follower su Instagram, alla PFW ha lasciato tutti a bocca aperta con i suoi look pazzeschi, guardali nella gallery…

