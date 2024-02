Olivia Wilde, nude look a Parigi: da Saint Laurent con Monica Bellucci e Carla Bruni

Calato il sipario sulla Milano Fashion Week, ecco che star e modelle si spostano in Francia. Il 27 febbraio è infatti iniziata la Paris Fashion Week: nella Ville Lumière vanno in scena le sfilate con le collezioni per l’autunno-inverno 2024/25. Nel corso della prima giornata tante famose si sono trovate allo show Saint Laurent. Quello della maison francese è stato un défilé all’insegna del nude look, tanto in passerella quanto… in prima fila.

Le trasparenze di Olivia Wilde

Anthony Vaccarello ha portato in passerella per Saint Laurent una collezione audace ed estremamente sexy. Gli abiti indossati dalle modelle, realizzati con il nylon impalpabile dei collant, svelano la pelle e confermano quanto il trend sheer sia più in auge che mai. Tra le tante star presenti, quella che sembra aver voluto sposare maggiormente questa tendenza è Olivia Wilde. L’attrice americana è arrivata in location con una giacca di pelle ma la malizia del suo outfit è stata subito chiara a tutti. Gonna pencil al ginocchio, stretta in vita da una cintura, occhiali a mascherina, guanti alti fino ai gomiti e, soprattutto, un body trasparente, portato senza reggiseno. Olivia posa sfrontata e non ha intenzione di nascondere niente.

In prima fila con Monica Bellucci

Dopo le foto di rito – in questo caso da batticuore – Olivia Wilde si è accomodata in prima fila, pronta ad assistere allo show di Saint Laurent. Al suo fianco ha preso posto Monica Bellucci. Le due hanno chiacchierato e non si sono tirate indietro davanti alla richiesta dei fotografi per un posato di coppia: gli scatti delle attrici, sorridenti e sensuali, sono rimbalzate un po’ ovunque. La Bellucci ha optato per il total black, con una jumpsuit smanicata dai pantaloni ampi, abbinata a un trench in pelle. Gli occhiali da sole scuri celavano lo sguardo della diva.

Da Kate Moss a Carla Bruni, sono tutte da Saint Laurent

Se Olivia Wilde ha fatto il pieno di click con il suo look, da Saint Laurent anche Elsa Hosk ha stupito con le trasparenze. La camicia nera a pois bianchi indossata dalla modella è elegante ma super sexy. Sono più discrete le altre star. Outfit d’ispirazione workwear per Carla Bruni: la tuta beige in cotone dell’ex Première Dame ricorda quelle dei meccanici. Pantaloni fantasia per Lily Collins, fresca e frizzante. Mood Ottanta per Kate Moss, che ha scelto una voluminosa pelliccia ecologica: per la modella anche rossetto rosso, capelli raccolti e maxi orecchini. Copricapo in raso e minidress abbinato per Iris Law che, dopo Milano, conquista anche Parigi. Guarda nella gallery le famose nel parterre.

