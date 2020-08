Canalis, Satta, Palmas: l’estate sarda delle Veline… sarde (in bikini)

Le bellissime in terra natìa tra gite in barca, bagni in piscina e bebè in arrivo

Sono tre ex Veline storiche, more, con corpi da urlo e tutte sarde. In questa strana estate 2020 potevano Elisabetta Canalis, Melissa Satta e Giorgia Palmas non trascorrere le vacanze nella loro Sardegna? Ovviamente, sempre in costume da bagno.

Elisabetta Canalis è arrivata addirittura da Los Angeles, insieme alla figlia Skyler e al marito Brian Perri, per passare un po’ di tempo nella sua terra. In California da anni, Eli torna in Italia ogni volta che può. In Sardegna la Canalis alterna un costume via l’altro, tra bikini striminziti (come quello nero di MC2 Saint Barth) a interi funzionali, come quello verde di Tory Burch. Entrambi sono caratterizzati dalla stampa a effetto bandana.

Dopo diverse settimane in Sardegna, Elisabetta Canalis ha trascorso qualche giorno in barca in Corsica insieme alla famiglia. Stessa decisione per Melissa Satta, del resto le acque francesi sono così vicine. La moglie di Kevin Prince Boateng non perde occasione per mettere in mostra il suo fisico tonico. Se l’intero Yamamay sottolinea le lunghe gambe, il bikini verde fluo di Leslie Amon evidenzia gli addominali scolpiti, senza tralasciare i coloratissimi costumi della propria linea, Changit.

Dalla Sardegna Giorgia Palmas non è andata in Corsica come Elisabetta Canalis e Melissa Satta ma si prepara comunque a un viaggio specialissimo, quello verso l’ospedale, per diventare di nuovo mamma. La brunetta e il compagno Filippo Magnini daranno infatti presto una sorellina a Sofia, nata nel 2008 dall’unione con Davide Bombardini. Per Giorgia in queste settimane tanto mare e pancione in vista negli eleganti bikini Le Naty. Costumi che a breve verranno sostituiti con comodi completi da casa e dolcissime tutine da neonato.

