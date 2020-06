Giorgia Palmas mostra il corredino del bimbo in arrivo… o bimba?

La proposta di matrimonio era arrivata la notte di Natale 2019 e il tutto era stato sapientemente ripreso e poi postato per i follower. Un momento romanticissimo, organizzato con cura sotto l’albero da Filippo Magnini per la sua Giorgia Palmas. Le nozze, in programma per il 28 marzo, sono state rimandate a causa della pandemia. La coppia sta comunque vivendo un periodo magico perché, qualche settimana fa, ha rivelato di essere in attesa di un bebè.

Giorgia Palmas, già mamma di Sofia, avuta nel 2008 dall’ex Davide Bombardini, si sta preparando ad allargare la famiglia. Sono dolcissimi gli scatti che i tre, Giorgia, Filippo e Sofia, pubblicato sui social. Dalle passeggiata con i loro cani al pancione che lievita, stanno documentando con tenerezza la loro vita tranquilla a Milano.

Maschietto o femminuccia? Il sesso del nascituro non è ancora stato svelato e sono molti i fan che, sotto a ogni post, chiedono insistentemente che fiocco verrà appeso sulla porta di casa Magnini. “Non credo che faremo annunci, l’unico annuncio l’abbiamo fatto a Sofi (in una maniera particolare e come aveva deciso lei) quando l’abbiamo saputo ed era al settimo cielo. Si capirà (secondo me a breve) anche semplicemente seguendoci”, risponde Giorgia Palmas.

Intanto è già ora di preparare il corredino per il nascituro ed è proprio mamma Giorgia Palmas che pubblica un’immagine dove sorregge con amore una piccolissima felpa grigia di Bamboom. “Grigio e bianco sono due colori neutri, adatti sia a femminucce e maschietti”, scrive lei, alimentando ulteriormente la curiosità sul sesso del baby in arrivo.

Related Posts