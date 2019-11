MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Un voto al colore Non per tutte Adatto per questa occasione 8.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Si sta avvicinando alla data del parto ma Ashley Graham non ci pensa nemmeno a chiudersi in casa in tuta. Incinta del primo figlio dal marito, il regista Justin Ervin, la modella curvy sfrutta ogni occasione per uscire a far baldoria. Alla Graham poi piace proprio mostrare il pancione che cresce. Ashley infatti non ha mai nascosto le sue forme burrose, che ha saputo trasformare negli anni in un vanto e in un forte messaggio di inclusione.

In occasione dei CFDA Vogue Fashion Fund Awards, Ashley Graham non è passata inosservata sul red carpet, fasciata in un modello su misura dello stilista Christopher John Rogers. Per Ashley un tubino strettissimo e cangiante, sulle tonalità del verde e del viola, capelli mossi e tacchi alti. E’ impossibile non notare la luce negli occhi tipica delle donne in dolce attesa.

Ashley Graham ha scelto proprio il giusto stilista per la serata perché, durante l’evento, Christopher John Rogers è stato onorato con il CFDA/Vogue Fashion Fund 2019. L’ambito riconoscimento è stato assegnato in passato a designer quali Paul Andrew e Edie Parker. Già apprezzato, tra le altre, da Rihanna e Michelle Obama, ora Rogers ha l’approvazione anche di Anna Wintour, editor in chief di Vogue America. Anche Ashley, ovviamente, si dice orgogliosa di poter indossare le sue creazioni.

Related Posts