Chi è Alexandra Grant la fidanzata segreta di Keanu Reeves

E’ il gossip del momento, Alexandra Grant è la fidanzata semi ufficiale della star di Hollywood, Keanu Reeves. Quel “semi” è dovuto al fatto che i due non hanno ancora ufficializzato la liason ma l’essersi presentati mano nella mano sul red carpet del LACMA Art + Film Gala presentato da Gucci a Los Angeles è più di un indizio.

Ma chi è Alexandra Grant?

E’ una stimata artista molto nota nel nord America ed è una amica di vecchia data di Keanu Reeves. Alexandra Grant, 46 anni, vive a Los Angeles ma è nata in Ohio. Lavora nel campo dell’arte sin dalla sua laurea in storia dell’arte allo Swarthmore College nel 1994.

Alexandra Grant ha poi iniziato a girare tutto il mondo vivendo lunghi periodi in Messico, Spagna e Francia. Le sue opere sono state esposte i diversi musei tra cui quello del Museo d’Arte della Contea di Los Angeles (LACMA), alla Galerie Gradiva a Parigi e al The Harris Lieberman Gallery a New York.

Alexandra e Keanu, amici e colleghi

Alexandra Grant e Keanu Reeves si sono conosciuti nel 2009 ma la loro amicizia si è poi trasformata in collaborazione professionale quando Alexandra ha aiutato Keanu a pubblicare il suo primo libro illustrato per adulti, Ode to Happiness. Successo poi replicato con Shadows nel 2016 con Alexandra Grant stavolta nei panni della fotografa che immortalava Keanu Reeves sul set del film che staga girando, John Wick.

E forse è proprio in quei mesi che l’amicizia tra Alexandra Grant e Keanu Reeves si trasforma in qualcosa di diverso. In alcune interviste sono apparsi molto, forse troppo complici per essere due “colleghi”.

Alexandra Grant e Keanu Reeves scrivono libri

Nel 2017, reduci dai loro successi editoriali, Alexandra Grant e Keanu Reeves fondano una loro casa editrice, la X Artists’ Books. E sul profilo instagram di Alexandra Grant cominciano ad apparire foto di Keanu. In realtà Alexandra Grant e Keanu Reeves si sono fatti vedere insieme diverse volte in situazioni pubbliche, a giugno erano alla sfilata di Saint Laurent Mens Spring Summer a Malibu. Un mese prima hanno partecipato al MOCA Benefit 2019.

Keanu Reeves non ha mai dato in pasto ai media la propria vita privata. Delle sue ex compagne si possono ricordare “amicizie” con Amanda De Cadenet e Claire Forlani. Va ricordato anche il gossip che lo vedeva fidanzato anche con Sandra Bullock, ai tempi del successo cinematografico di Speed. Negli anni 80 è stato per tre ann icon Jill Schoelen che aveva incontrato sul set del film Babes del 1986,

Il dramma che ha sconvolto Keanu

Keanu Reeves è stato anche “sospettato” di aver avuto una storia con la regista Sofia Coppola nei primi anni novanta. I due si erano conosciuto sul set di Dracula di Bram Stoker, diretto dal padre di Sofia Francis Ford Coppola. La relazione più significativa di Reeves è stata quella con l’attrice Jennifer Syme. Iniziarono a frequentarsi nel 1998 e, nel 1999, Syme rimase incinta della figlia Ava.

Nel 2001 Jennifer Syme a bordo della sua auto si schiantò contro una fila guidò di auto parcheggiate su una strada di Los Angeles: morì all’istante e con lei la bimba che portava in grembo. All’epoca aveva solo 28 anni ed era all’ottavo mese di gravidanza. Keanu Reeves ha sempre portato questi episodi come una cicatrice dell’anima. Per questo tutti i suoi fan ora si augurano che la storia con Alexandra Grant possa portargli un po’ di serenità.

