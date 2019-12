Elodie in lingerie fa ingelosire Marracash

MORSO DELLA VIPERA Pericolosamente sexy Come lo indossa Idea regalo Adatto per questa occasione 8.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Il gingle più sexy del Natale 2019, quest’anno probabilmente lo canta Elodie Patrizi. La cantante romana ha inciso (e ballato) per Yamamay una versione contemporanea ed originale del classico di tutti i tempi: Jingle Bells. I suoi post sul tema hanno persino ingelosito il suo fidanzato, il rapper Marracash.

Una tuta nera trasparente, poi un reggiseno nero glitterato, un body rosso di pizzo: Elodie ancheggia e intona Jingle Bell attorniata da ballerine in lingerie. Mentre ci si ritrova a canticchiarne le stranote parole, scorre il catalogo della collezione invernale del brand. Il rosso, tratto distintivo dell’identità Yamamay, fa da sfondo alla performance con le silhouettes che si muovono in controluce. “Dashing through the snow…” stuzzica lei sui social, annunciando ai follower di essere la testimonial.

Al primo post su Instagram con uno scatto della campagna in cui Elodie indossava slip e reggiseno neri, sotto a una maliziosa vestaglia slacciata, Marracash si è limitato ad una faccina con la lingua di fuori, da bongustaio. Ma sotto al video della canzone, si è sbilanciato in un “Stiamo molto calmi”. Non è chiaro se il destinatario del suo commento fossero i follower di Elodie che apprezzavano estasiati o la sua fidanzata, che osava un po’ troppo. Lei, in ogni caso, ha chiarito “Tu per primo”. Cosa leggeremo al prossimo scatto?

