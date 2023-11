Elodie lancia un “vaffa” dal palco di Roma: ecco perché

Quattro outfit strabilianti e una t-shirt irriverente per la cantante in concerto nella sua città

Da nord a sud, Elodie continua a infiammare l’Italia con i suoi concerti. L’artista è impegnata sul palco con il tour nei palazzetti. Napoli, Milano, Roma, Firenze e ancora Milano, il 9 dicembre, per il gran finale: successo esorbitante per la cantante, che fa ballare con le sue hit e seduce con i suoi outfit.

Elodie fa ballare l’Italia

Elodie ha iniziato il suo tour italiano il 17 novembre a Napoli. E’ stata poi la volta di Milano: nel corso della sua esibizione l’artista ha infuocato il Mediolanum Forum. Lustrini, trasparenze, zeppe vertiginose: gli outfit sono tutti da guardare. Versace per la prima serata meneghina e multibrand per il secondo appuntamento in città: dal body Moschino con trentamila cristalli alla tuta Giorgio Armani Privé che svela la schiena, i suoi look sono uno più accattivante dell’altro.

Nella sua Roma

Dopo Milano, Elodie si è spostata a Roma. Al Palazzo dello Sport la popstar ha regalato due serate indimenticabili ai fan: gli show nella sua città sono carichi di energia e colmi di emozione. Anche qui, gli outfit sono spettacolari. Per il primo appuntamento nella Capitale, l’artista ha sfoggiato le proposte di Gucci e Philosophy. Per il secondo show si è invece affidata a Valentino, maison che in passato ha curato le sue mise per occasioni molto importanti: ricordate il nude look ai David di Donatello?

Sul palco con Valentino

Sono quattro i look creati da Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Valentino, per il secondo concerto romano di Elodie. E’ strabiliante l’outfit argento in paillettes composto da un voluminoso mantello, abbinato a un body con due grosse rose sul seno. Ai piedi c’erano le iconiche pump Rockstud, in versione specchiata. Non manca il classico rosso della maison ma in versione sexy: il minidress cut-out per il duetto con Giorgia ha un provocante spacco che sale fino al fianco. Spazio anche al bianco, con un completo di strass composto da minigonna e top dallo scollo a U profondissimo, portato con calze a rete e cuissard bianchi. Infine, ecco il total black per la performance di American Woman, brano che lei aveva portato anche sul palco del Festival di Sanremo. Pantaloni rock, cappa di piume, reggiseno che svela gli addominali: che visione!

Il “vaffa” di Elodie

Tra tanti outfit preziosi e intricati, a catturare l’attenzione nei look di Elodie a Roma è stata però una t-shirt. Sia sul palco che in backstage, la cantate ha sfoggiato una lunga maglietta nera con la scritta “V********o”. Lo stesso capo è stato indossato dai membri del suo entourage e persino da Pierpaolo Piccioli, abbracciato a lei in alcuni scatti dopo lo show. Ma qual è il significato dietro questa scelta irriverente? Il riferimento è alla frase contenuta nel brano Glamour, inserito nell’ultimo album dell’artista. “Vado a un party solo se esclusivo, v********o con la V di Valentino” canta lei. Ed ecco che sulla maglia la parolaccia è scritta proprio nel riconoscibilissimo font utilizzato dalla maison. Per ora non è in vendita ma, dovesse diventarlo, andrebbe subito sold-out… come gli show di Elodie: guarda tutte le mise romane nella gallery.

Related Posts