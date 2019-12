MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione un voto al colore Idea regalo 8.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Pomeriggio di piacevole lavoro quello trascorso da Kate Middleton. La duchessa si è infatti recata alla fattoria Peterley Manor nel Buckinghamshire, per trascorrere qualche ora all’aria aperta ma soprattutto per scegliere l’albero di Natale. Un compito delicato ma sopratutto simbolico: l’incarico è arrivato direttamente dalla Regina Elisabetta. Mentre continuano a circolare le voci sulla possibile abdicazione, la Regina sta continuando a passare i propri incarichi alla famiglia. Kate Middleton è diventata la madrina della Charity Family Farm, un’associazione benefica che si occupa di aiutare le famiglie e i bambini disagiati. Incarico, appunto, che precedentemente era assunto proprio dalla Regina.

E le foto di Kate Middleton che raggiante e attorniata dai bimbi si è avventurata in questa foresta di abeti ha fatto ovviamente il giro del mondo. Il compito di Kate è stato quello di scegliere gli alberi che andranno nelle diverse sedi dell’associazione. Ma non solo. Uno di questi abeti arriverà anche a Kensington Palace, per la gioia di Charlotte, George e anche del piccolo Louis.

Il look minimal e riciclato di Kate Middleton

Per l’occasione bucolica, Kate Middleton ha scelto un look minimal. D’altronde non era una cena di gala e in una fattoria è facile infangarsi. E allora eccola sfoggiare i suoi scarponcini da trekking preferiti, i Supalite II di Berghaus, adatti al terreno accidentato del Buckinghamshire. A completare il look campestre i jeans skinny (uno dei suoi pantaloni preferiti), un maglioncino verde Really Wild (immediatamente sold-out) e un piumino con le toppe sui gomiti di colore blu. Quest’ultimo non è un capo nuovo, si tratta infatti di un modello Perfect Moment già visto nel 2017 (e ormai andato fuori produzione).

After finishing their letters to Father Christmas, The Duchess helped post them to the North Pole! pic.twitter.com/qHXtKmLJO6 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) December 4, 2019

I colori natalizi e il calzettone di Kate

A completare il perfetto clima natalizio anche la scelta dei colori. Un rosso su verde che incarna alla perfezione lo spirito del Natale. Spicca inoltre il trucchetto di Kate Middleton usato per combattere il freddo. D’altronde il jeans stretto rischia comunque di non proteggere bene le gambe dal clima sempre più rigido. E allora eccola sfoggiare un calzettone che spunta dallo scarponcino e tirato su quasi fino al polpaccio. Una sorta di scaldamuscoli improvvisato ma nemmeno tanto.

Kate Middleton tra gli elfi e i bimbi

Kate è sembrata divertirsi molto coi bambini nella fattoria. Ha riempito con loro sacchettini con il foraggio per le renne e ha partecipato al workshop degli elfi. Ha fatto anche da mamma quando ha visto una bimba sconsolata: Kate Middleton si è inginocchiata e le ha parlato per rassicurarla. I suoi principini erano a casa ad aspettarla, ma il cuore di mamma è sempre pronto ad attivarsi. E anche per questo non si perde occasione per sospettare l’arrivo di un nuovo erede. Il look molto attillato dimostra invece che non ci sono rotondità sospette.

E Kate subisce anche un photobombing

Un piccolo episodio divertente è accaduto durante la visita ufficiale. I fotografi hanno ovviamente seguito ogni secondo della visita di Kate Middleton e durante uno degli scatti ufficiali a “impallare” la duchessa è arrivato un bimbo. Un photobombing perfetto che ha scatenato l’ilarità generale e trasformato il bimbo in una mini celebrità.

Il Natale senza Harry e Meghan

Kate Middleton è sembrata come sempre a proprio agio in questa occasione ufficiale. Coi bimbi ha trascorso qualche minuto anche a realizzare delle decorazioni natalizie. Immagini rilanciate anche dal profilo social Kensigntonroyal. L’obiettivo è ovviamente anche quello di rilanciare l’immagine della famiglia reale. Lo scandalo che ha coinvolto Andrea, zio di William, tiene ancora banco sui media britannici. E avendo proprio Andrea dovuto rinunciare agli incarichi ufficiali, la Regina ha deciso di dare più spazio alla famiglia del nipote che prima o poi salirà al trono.

Kate Middleton entra sempre di più nel cuore dei sudditi e il Natale è l’occasione perfetta per aumentare questo feeling. Unico neo, forse, è il rapporto coi cognati: Harry e Meghan Markle hanno dichiarato che non passeranno il Natale in famiglia, alimentando sempre di più le voci su una difficoltà di convivenza tra i duchi.

