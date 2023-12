Prima della Scala, i look indimenticabili degli ultimi anni

L’appuntamento mondano per eccellenza dell’inverno milanese è senza dubbio la Prima della Scala. Ogni anno, come da tradizione, la sera di Sant’Ambrogio (ovvero il 7 dicembre) il bel mondo si ritrova al teatro milanese per assistere al debutto della stagione lirica, che quest’anno apre con il Don Carlo di Giuseppe Verdi. Se lo spettacolo sul palcoscenico è destinato ogni anno a stupire, a volte in positivo e altre in negativo, la stessa sorte è riservata allo show a base di outfit che va in scena nel foyer dove attrici, cantanti, esponenti della politica, industriali e via dicendo danno sfoggio di eleganza e ricercatezza.

Eleganza in nero

Come ad ogni evento di gala, anche alla Prima della Scala il nero è il colore che va per la maggiore. Lo ha scelto Eva Riccobono nel 2014, sfoggiando un vestito Armani Privé con bustino strapless e gonna spumeggiante, ma anche Agnese Renzi, che ha partecipato all’evento nel 2015 (da first lady) con il marito premier Matteo Renzi, indossando un abito monospalla con manica in pizzo Ermanno Scervino. Quella del total black è stata anche la scelta, nel 2019, di Maria Elena Boschi: un blazer dress lungo fino ai piedi dalle linee minimal, reso meno rigoroso dall’ampio spacco.

I colori natalizi

La Prima della Scala non inaugura solo la stagione lirica milanese, ma segna anche un po’ l’apertura ufficiale del periodo delle festività. Sarà per questo che i colori natalizi esercitano sempre un certo fascino: dall’elegantissimo rosso Alberta Ferretti indossato da Rosa Fanti all’insolita mise bianca e verde proposta l’anno prima da Daniela Santanchè che tanto ha fatto discutere. Anche il blu rimanda alle feste di fine anno: nel 2022 questo colore l’ha scelto Giorgia Meloni con un abito dallo scollo incrociato accompagnato da una mantella ton sur ton.

Farsi notare senza esagerare

Uno dei dogmi per la scelta dell’outfit da sfoggiare alla Prima della Scala vorrebbe che si trovasse un equilibrio tra il non passare inosservate e il non essere troppo appariscenti. Elodie nel 2019 ci è riuscita alla perfezione con un look Etro di paillettes dalla fantasia floreale e dall’allure barocca (peccato per quel dito medio). Irene Pivetti nel 2018 punta su una manica nera.

Come ogni regola, anche questa prevede eccezioni, come il vestito che Dvora Ancona ha indossato nel 2019: forse non proprio sobrio, ma sicuramente indimenticabile.

Presenza immancabile alla Prima della Scala è Valeria Marini, con i suoi look sempre seducenti. Quello che ha proposto nel 2014 si è fatto ricordare soprattutto per la borsa… cercala nella gallery.

Related Posts