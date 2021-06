Emily Ratajkowski, primo compleanno da mamma (con polemica)

MORSO DELLA VIPERA Un voto al colore Pericolosamente sexy Adatto per questa occasione Idea regalo 8.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

“La vigilia del mio compleanno insieme al miglior partner di viaggio”, scrive Emily Ratajkowski su Instagram, dove posta una serie di immagini di lei insieme al figlio Sylvester. E’ la prima vacanza di famiglia per Emrata, il marito Sebastian Bear McClard e il loro bimbo di quattro mesi. Per festeggiare i trent’anni la top è volata al caldo.

Le polemiche sul figlio

Negli scatti celebrativi la modella posa in un bikini della sua linea Inamorata. Il corpo è già tornato perfetto dopo la gravidanza, le gambe snelle, il ventre piattissimo ma qui i follower non si sono concentrati sulla forma fisica bensì su Sebastian che sta in braccio alla famosa mamma. Il piccolo, con un costume nella stessa fantasia di quello di Emily Ratajwkoski, è sorretto a penzoloni con una mano, in quella che appare una posizione un po’ scomoda per entrambi. Le reazioni di sdegno non si sono fatti attendere. E’ la foto più narcisista che abbia mai visto – Lui per te è solo un accessorio – Un bambino non si tiene così, è pericoloso. Talmente tanti insulti che Emily Ratajkowski si è vista costretta a chiudere i commenti al post.

Con il reggiseno di conchiglie

Il 7 giugno invece, giorno in cui ha spento trenta candeline, Emily Ratajkowski ha pubblicato delle foto dove posa sulla spiaggia al tramonto con addosso un outfit di Versace composto da una gonna arancione e da un sensuale top con le coppe a forma di conchiglia, arricchite da cristalli. “La sirena del compleanno, sei bellissima”, ha commentato Donatella Versace.

Questo è un traguardo che merita di essere onorato a dovere. Nel 2021 infatti Emily Ratajkowski non è solo diventata mamma ma ha anche consolidato la sua carriera. Nel mondo della moda da quando aveva 14 anni, Emily ha fatto del suo corpo un portabandiera, trasformandolo in un veicolo di libera espressione della femminilità. Ha portato avanti anche molte battaglie contro il body shaming e a favore dell’accettazione. Adesso è pronta per lanciare il suo libro, che si chiama “My body” (il mio corpo). Mai nome fu più azzeccato!

