Con la vittoria di Awed si conclude l’Isola dei Famosi. Naufraghi a casa, a riabbracciare le proprie famiglie (Ignazio ha potuto rivedere la sua Cecilia Rodriguez). Opinionisti a godersi le meritate vacanze. E fine del consueto defilé per Ilary Blasi.

Il look di Ilary Blasi

La conduttrice dell’Isola è stata molto apprezzata per lo stile che ha mostrato durante la trasmissione. L’ultimo abito di Ilary Blasi è firmato Nervi. Spalle scoperte, scollo a cuore, silhouette esagerata. Un vestito a sirena il cui tulle inferiore ricorda le onde spumeggianti del mare. Acconciatura alta e vistosissimi orecchini Bozart per concludere un outfit molto scenografico.

Opinionisti in grande spolvero

Altro che isola sperduta nell’oceano… lo studio per la finale sembrava più il salone di una nave da crociera. Gli opinionisti hanno scelto look ricercati e molto pomposi. Punta tutto sull’arancione Elettra Lamborghini, con un abito Alessandro Angelozzi. Tommaso Zorzi sceglie un completo Versace con giacca bianca e non rinuncia alle babbucce chic Superglamourous (suo talismano per la finale del GF Vip). Iva Zanicchi spicca in black and white grazie alla sartoria Arrigo Costumi.

I costumi di Cecilia Rodriguez

Non è stata la fantasia pitonata della camicia Benevierre di Massimiliano Rosolino ad attrarre l’attenzione dall’Isola, stavolta. Ci ha pensato, col proprio fascino, la fidanzata di Ignazio Moser. Cecilia Rodriguez, in pochi minuti, ha mostrato, oltre al completino di gara rosso, usato per il girarrosto, anche due bei costumi della sua linea, Me Fui.

Gli outfit in studio

Emozionati e stilosi anche gli ex naufraghi, ritrovatisi in studio a tifare ciascuno per il proprio finalista preferito. Vera Gemma ha colpito con l’ennesimo scenografico outfit: stavolta si è trattato di una tuta personalizzata di Davide Monaco. Emanuela Tittocchia ancora in total black Anton Giulio Grande e poi come dimenticare le ciabatte di legno di Ubaldo Lanzo?

Guarda tutti gli outfit della Finale dell’Isola nella nostra gallery.

Related Posts